Salah zapózoval na skále v Turecku a rozpoutal šílenství. Fanoušci kámen líbají a pojmenovali po něm celou plošinu

Mohamed Salah seděl 14. září 2026 na kameni uprostřed vysokohorské louky Kurtdere Yaylası, díval se do údolí a někdo ho vyfotil. Snímek sdílel na svém účtu, žádná reklama, žádný produkt, žádný hashtag. Jen muž na skále. Během týdne se na stejném místě tvořily fronty lidí, kteří chtěli totéž: sednout si na ten samý kámen, zaujmout stejnou pózu a sdílet ji na sítích. Na příjezdové cestě stály kolony aut. A někdo tam přivezl ceduli s nápisem „Salah Yaylası“.
Z volného dne vznikla mikroatrakce
Salah přestoupil do Trabzonsporu 6. srpna 2026 po devíti sezonách v Liverpoolu. Smlouva na dva roky, garantovaných 17 milionů eur ročně a k tomu dvacetiprocentní podíl z výnosů produktů prodávaných pod jeho jménem, Trabzonspor od začátku počítal s tím, že kupuje víc než útočníka. Že kupuje značku.
Jenže nikdo nepočítal s tím, že ta značka začne prodávat i kus krajiny. Dva dny po zveřejnění fotky, 16. září, se objevily první zprávy o fanoušcích mířících na Kurtdere. Do 21. září situaci popsala turecká média jako „nájezd“. Lidé hledali konkrétní kámen, stáli ve frontě, kopírovali Salahovu pózu a na některých videích bylo vidět i líbání kamene. Tvůrci z fanouškovské skupiny XTG Spor přivezli ceduli „Salah Yaylası“ a neoficiální přejmenování se chytilo.
Kde přesně to je, a komu místo patří
Mediální zkratka říká „u Trabzonu“ nebo „u Maçky“. Realita je složitější. Podle oficiálního webu trabzonské samosprávy leží Kurtdere Yaylası na hranici provincií Trabzon a Gümüşhane a obě oblasti ji společně využívají. Pro turistu, který tam chce dojet, je nejsnazší orientace přes Maçku, městečko jižně od Trabzonu, odkud vedou cesty i ke slavnému klášteru Sümela.
Právě tudy vedl Salahův volný den. Navštívil Sümelu, pak vyrazil na Kurtdere. Žádná organizovaná promo akce, žádný fotograf klubu. Autenticita záběru (sám, na kameni, v běžném oblečení) je podle nás klíčový důvod, proč fotka zafungovala tak silně. Fanoušci dostali „návod“, který šlo okamžitě zopakovat.
Město reagovalo za devět dní
Trabzonská samospráva nečekala. Do 23. září, tedy devět dní po Salahově postu, nechala u kamene instalovat lavičku. Žádná velká ceremonie, žádná tisková konference. Operativní reakce na realitu, kdy se na horskou louku valí víc lidí, než kolik jich tam kdy chodilo.
Název „Salah Yaylası“ přitom zůstává neoficiální. V dostupných úředních zdrojích není žádné správní rozhodnutí o přejmenování. Samospráva boom spíš obsluhuje, než aby ho systematicky prodávala. Cedule stojí, lavička stojí, ale turistický balíček s logem Trabzonsporu zatím nikde.
Fenomén, který má jméno i mimo fotbal
Akademická literatura tomu říká turismus vyvolaný sociálními sítěmi, tedy cestování motivované přímo obsahem na sociálních sítích. Mechanismus je stejný jako u jihokorejských míst spojených s kapelou BTS, která korejská turistická centrála oficiálně propaguje jako „BTS Stan Tour“. Salahův kámen je spontánní fotbalová verze téhož, jen bez institucionálního zabalení.
U jiných hvězd tureckého fotbalu (Osimhen v Galatasarayi, Icardi, dříve Sneijder) bývá vrchol euforie ohraničený letištěm, stadionem a prodejem dresů. Salah ji přenesl do krajiny. To je nové.
Otázka je, jestli vydrží. Jako samostatná „svatá skála“ zájem pravděpodobně časem opadne. Ale jako fotozastávka na existující turistické trase Maçka–Sümela–yayla má šanci zůstat, zvlášť pokud Salah bude v Trabzonu dál střílet góly a občas vyrazí do hor.
Jeden kámen, jedna fotka, devět dní. Stačilo to na lavičku, ceduli a kolony aut v horách, kde předtím parkoval leda pastýř.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner