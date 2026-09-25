Muzeum Depo Moto Art v Plzni je otevřené zdarma, petice žádá jeho zachováníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Muzeum Depo Moto Art v Plzni je otevřené zdarma, petice žádá jeho zachování
Kriminalisté dopadli recidivistu, který během jednoho dne způsobil škody za desítky tisíc korun. Vyhlédl si...
Těžké zranění hlavy utrpěla dvaašedesátiletá řidička Škody Octavie, kterou smetl na železničním přejezdu...
Během velké dopravní akce zkontrolovali policisté v Plzeňském kraji bezmála šest stovek řidičů a odhalili...
Nechvalně známý vůz značky BMW s notorickým potížistou za volantem zastavili už potřetí během 17 dní...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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