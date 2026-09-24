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Posypte půdu vápnem: účinky potrvají několik let

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Léto skončilo a začínají podzimní práce na zahradě. Patří k nim především příprava záhonů na zimní odpočinek. Jestliže se chcete příští rok dočkat bohaté úrody, nestačí zahradu je porýt, ale půdu je potřeba obohatit o důležité živiny.Jedním ze základních minerálů je vápník. Jeho hlavním žroutem je zelenina. Poradíme vám, jak jej po sezóně doplnit.
Půda

Půda

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

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