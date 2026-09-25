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Osm tun, 110 km/h. Ukrajina zavádí obrněný pickup Gyurza-01

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Ukrajinské ministerstvo obrany zařadilo do výzbroje ozbrojených sil nový obrněný pickup UAT.GYURZA-01 PICKUP. Vozidlo prošlo kodifikací a je schváleno k dodávkám jednotkám. Má sloužit k přepravě osob i nákladu a k plnění řady úkolů v bojové zóně.
Osm tun, 110 km/h. Ukrajina zavádí obrněný pickup Gyurza-01

Osm tun, 110 km/h. Ukrajina zavádí obrněný pickup Gyurza-01

Zdroj: UkrArmoTech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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