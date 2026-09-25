Ukrajinské ministerstvo obrany zařadilo do výzbroje ozbrojených sil nový obrněný pickup UAT.GYURZA-01 PICKUP. Vozidlo prošlo kodifikací a je schváleno k dodávkám jednotkám. Má sloužit k přepravě osob i nákladu a k plnění řady úkolů v bojové zóně.
Osm tun, 110 km/h. Ukrajina zavádí obrněný pickup Gyurza-01
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