Voda dochází i na stadionech. Tipsport rozdá granty na její úsporu

Voda dochází i na stadionech. Tipsport rozdá granty na její úsporuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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CzechTrade chystá podnikatelskou misi do Maroka zaměřenou na technologie pro vodohospodářský sektor. České...
V americké Louisianě zemřela minulý měsíc osmiletá dívka Lillian Smart poté, co se nakazila vzácnou infekcí...
V americké Louisianě zemřela osmiletá dívka Lillian Smart poté, co se nakazila vzácnou infekcí způsobenou...
Opakované havárie vodovodního přivaděče letos komplikují zásobování Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu....
VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....Všechny články tohoto autora →