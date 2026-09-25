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Voda dochází i na stadionech. Tipsport rozdá granty na její úsporu

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Česká sázková kancelář se plácnla přes kapsu a sportovním klubům nabídne peníze na šetrnější hospodaření s vodou. Celkem na to vyčlenila dva…
Postrikovac-hriste-SK_Slavia_Praha

Postrikovac-hriste-SK_Slavia_Praha

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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