Na silně znečištěné hořáky běžné čističe často nestačí. Dva účinné prostředky si však poradí i s odolnou špínou

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Na silně znečištěné hořáky běžné čističe často nestačí. Dva účinné prostředky si však poradí i s odolnou špínouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Pokud máte doma ještě obyčejný sporák se čtyřmi hořáky, určitě se vám už stalo, že se zašpinily. Mnohdy je velmi těžké je pořádně vyčistit.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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