Rychlé piškotové řezy s kyselkavou marmeládou a krémem z Lotus sušenek

Lotuskový krém už jste možná v obchodě zahlédli. Prodává se pod názvem Lotus Biscoff creamy a jde o pomazánku z originálních karamelizovaných sušenek. Do krémů na řezy a dorty se hodí překvapivě dobře, protože jim dá chuť, kterou z obyčejného pudinku prostě nedostanete. Tyhle řezy jsou měkké, hotové bez velkého vymýšlení a není u nich potřeba hlídat deset složitých kroků. Základ tvoří obyčejný piškot, jenže vrstva marmelády a krém z mascarpone, tvarohu a lotuskové pomazánky z něj udělají moučník, který na stole působí o dost slavnostněji. A většinou zmizí dřív, než se čekalo.
Na těchto řezech mám ráda to, že začínají úplně normálním domácím piškotem. Nic cukrářsky napjatého. Upeče se plát, nechá se vychladnout a teprve potom se z něj stane něco o něco lepšího než jen
buchta ke kávě. Korpus zůstane lehký, marmeláda ho zvláční a krém přidá jemnější, plnější chuť. Když je doma rybízová nebo , sahám spíš po té kyselejší. Sladší meruňková marmeláda lotuskový krém se s ní líp srovná a celý moučník nepůsobí tak těžce.
Můj tip je úplně obyčejný: Nespěchat na korpus. Musí opravdu vychladnout. Až potom marmeláda, až potom krém. Vlažný piškot umí krém rozjet do stran a při krájení se to potom připomene. U řezů na plech je to detail, ale zrovna tenhle detail je vidět. Piškotové řezy mají v českých kuchyních pevné místo
Piškotové řezy se v českých domácnostech pečou roky. Vlastně se na nich mění hlavně horní vrstva, podle sezony, zásob a občas i podle toho, co je potřeba spotřebovat z lednice. Jednou přijde pudinkový krém, jindy ovoce se želé, v létě třeba jen lehčí ovocná vrstva. Krémové a ovocné řezy se drží i proto, že se dobře krájejí, vyjdou na celý plech a člověk je bez rozpaků položí před návštěvu. Recept na piškotové řezy s marmeládou a lotuskovým krémem
Chlazení a dokončení: 30 minut Velikost plechu: 41 × 26 cm Počet porcí: 16 až 20 řezů Ingredience, které budeme potřebovat Piškotový korpus 4 ks vajec 200 g cukru krupice 1 balíček vanilkového cukru 200 g polohrubé mouky 1 balíček prášku do pečiva 10 lžic oleje 8 lžic teplé vody, případně o něco méně podle hustoty těsta 1 lžíce strouhanky na vysypání plechu 1 lžička tuku na vymazání plechu Dokončení 4 až 5 lžic marmelády podle chuti 2 balení mascarpone 1 kostka měkkého tvarohu 5 lžic lotuskového krému typu creamy 2 až 4 lžíce moučkového cukru, podle chuti Postup přípravy lotuskových piškotových řezů s marmeládou
1. Připravte si plech o velikosti
41 × 26 cm. Vymažte ho tukem, vysypte strouhankou a troubu zapněte na 170 °C.
2. Do větší mísy rozklepněte
vejce, přisypte cukr krupice a vanilkový cukr. Šlehejte několik minut, dokud směs nezesvětlá a nezhoustne do pěny. Tady se trpělivost vyplatí, dobře našlehaný základ udělá piškot lehčí.
3. V menší misce promíchejte
polohrubou mouku s práškem do pečiva. Moučnou směs pak přidávejte k vejcím postupně. Zapracujte ji lehce, bez dlouhého míchání, aby těsto zbytečně nespadlo.
4. Přilijte
olej a po částech také teplou vodu. S vodou opatrně, těsto si o ni řekne samo. Má být hladké a spíš tekutější, ale ne řídké jako na palačinky.
5. Těsto nalijte na připravený plech a povrch jen zlehka srovnejte. Pečte přibližně
20 až 25 minut při 170 °C. Hotový korpus na dotek pruží a špejle vytažená ze středu zůstane suchá.
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6. Upečený
piškotový korpus nechte úplně vychladnout. Nejpraktičtější je nechat ho přímo na plechu. Nebude se lámat a později se s ním pracuje snáz.
7. Vychladlý korpus potřete rovnoměrnou vrstvou
marmelády. Není potřeba jí dávat moc. Má piškot zvláčnit a přidat trochu nakyslé chuti, ne převzít celý moučník.
8. Do mísy dejte
mascarpone, měkký tvaroh, lotuskový krém a podle chuti moučkový cukr. Krátce prošlehejte do hladkého krému. Dlouhé šlehání tady spíš škodí, krém by mohl povolit. Hotový krém rozetřete na marmeládu
9. Povrch uhlaďte stěrkou nebo širším nožem. Když chcete, aby řezy vypadaly trochu svátečněji, nechte horní vrstvu klidně lehce zvlněnou.
10. Moučník dejte alespoň na
30 minut do chladu. Krém zpevní a řezy se budou krájet čistěji. Podávejte vychlazené ke kávě nebo čaji, zbytek uložte do lednice a spotřebujte ideálně do 2 dnů. Foto: Cooky.cz, Piškotové řezy s lotus krémem Ještě pár rad na závěr: piškot, krém a malé domácí vychytávky Na marmeládu se nejvíc hodí meruňková nebo rybízová. Lehce kyselá chuť dobře srovná sladkost lotuskového krému. Pokud je krém příliš hutný, můžete ho zjemnit jednou lžící smetany. Přidávejte ji po troškách, aby krém zůstal pevný. Řezy krájejte až po pořádném vychlazení. Nejhezčí okraje udělá dlouhý nůž, který mezi jednotlivými řezy otřete. Piškotové řezy snesou různé obměny. Když doma není lotuskový krém, část se dá nahradit oříškovou pomazánkou, jen je nutné počítat s jinou a často sladší chutí. Pro svěžejší verzi můžete navrch nastrouhat trochu hořké čokolády. Hodí se i tenká vrstva banánových koleček, tu bych ale dávala až těsně před podáváním, aby ovoce zbytečně netmavlo.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková