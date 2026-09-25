Zdislava Pokorná v New Yorku běhala za Petrem Macinkou: Ministr zneužil imunitu a tvrdil, že ji zavřou

KOMENTÁŘ / Zdislava Pokorná, kterou teď diváci vídají ve Zrádcích, připomněla své setkání s Petrem Macinkou v New Yorku, které ji poněkud překvapilo.
Jakmile se investigativní novinářka objeví v reality show, rozhodně v redakci In-Lifestyle.cz konstatujeme, že o sledovanost není nouzi. Část lidí má sice sklon číst všechno v televizi jako součást hry, taktiky, masky, tady ale o žádnou televizní partii nešlo. Pokorná jen chtěla Macinkovi položit otázku, která se mu zrovna nehodí do krámu.
V New Yorku se Macinka vytasil s imunitou
Pokorná se v New Yorku snažila zastihnout Petra Macinku cestou na jednání a ptala se ho na cestu soukromým letem, jak uvedla ve videu na
YouTube. Když se dostali k přecházení ulice, kam oba vstoupili na červenou, zazněla od ministra věta o tom, že on má imunitu, ale ji zavřou.
Na první pohled je to jen pár vět a trochu zvláštní moment na newyorské ulici. Jenže jedna z nich se týká něčeho, co je v politice mnohem citlivější, než by se mohlo zdát. Poslanecká imunita není osobní výsada ani kouzelná formulka, která člověka staví nad ostatní.
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Poslanecká imunita má svůj právní význam a smyslem není dávat politikům pocit, že pro ně pravidla běžného života neplatí. Když ji tedy politik vytáhne v situaci, která s výkonem mandátu nijak nesouvisí, může to působit podivně. Zvlášť když ji použije jako kontrast vůči člověku, který před ním stojí v roli novináře a snaží se získat odpověď.
Macinkova věta samozřejmě zazněla v krátké a neformální situaci, dost možná jako humorná poznámka. Nemusíme z ní dělat velkou politickou teorii. Zároveň ale není úplně jedno, jak veřejní představitelé mluví o své vlastní moci a ochraně. Lidé si z podobných drobných situací skládají obraz toho, jak politici sami sebe vnímají.
A tady je podle nás důležité upozornit ještě na jednu věc. Novinář nemusí být politikovi sympatický a politik rozhodně nemusí odpovědět na každý dotaz. Poukazovat ale v jakémkoli kontextu na vlastní imunitu vytváří úplně jiný dojem. Jako by se do obyčejné výměny názorů najednou přidala připomínka: já mám větší ochranu než vy.
VIDEO Od Macinky k Babišovi je to jen krok
Že je téma poslanecké imunity v poslední době mimořádně citlivé, ukazuje i případ Andreje Babiše. Ten dnes význam imunity obhajuje, zároveň ale není žádným tajemstvím, že ještě před lety mluvil úplně jinak, připomenul
Reflex. V roce 2017 označoval poslaneckou imunitu za „zbytečnou a přežitou“ a tvrdil, že poslanci nejsou „žádní nadlidé“. Dnes svůj názor vysvětluje tím, že tehdy ještě nevěděl o údajné „mafii“, která podle něj může člověka zavřít „na objednávku“.
To je samozřejmě jiná situace než pár vět pronesených na ulici v New Yorku. Společné je ale právě téma imunity a toho, jak o ní politici mluví. Imunita má svůj konkrétní právní účel a není obecnou výjimkou z pravidel, která platí pro ostatní. O to zvláštněji může působit, když se z ní v běžné slovní přestřelce stane argument typu „já mám imunitu, vás zavřou“.
Pokorná se nepříjemných otázek nebojí
Do toho zapadá i samotná Zdislava Pokorná. Její účast ve třetí řadě
Zrádců může být pro diváky zajímavá, ale mimo televizní obrazovku je její role úplně jiná. Její práce stojí mimo jiné na tom, že se ptá i ve chvíli, kdy druhá strana o další otázku zrovna nestojí. V New Yorku Pokorná položila otázku, Macinka reagoval po svém a z několika vteřin vznikla scéna, která se dostala k veřejnosti. Nemusíme z ní dělat důkaz o charakteru člověka. Úplně stačí si všimnout, co v ní zaznělo.
Politici mají moc, novináři mají nepříjemné otázky. Obojí k veřejnému životu patří. A když se tyto dvě věci potkají, možná je nejlepší, když místo připomínání toho, kdo má větší ochranu, jednoduše přijde odpověď.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Zdislava Pokorná v New Yorku vyrazila po stopě Petra Macinky: Ministrovo zneužívání imunity zarazilo veřejnost byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.