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Vojta Kotek definitivně opouští maringotku. Na jeho farmě vyrostl nový dům, pak ale přišel problém s čolky

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Vojta Kotek opouští provizorní bydlení a na své venkovské farmě buduje moderní ekologické sídlo. Realizace velkého snu ale přináší i nejednu překážku.
Farma Vojty Kotka - 2. řada

Farma Vojty Kotka - 2. řada

Zdroj: FOTO:distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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