Vojta Kotek definitivně opouští maringotku. Na jeho farmě vyrostl nový dům, pak ale přišel problém s čolky

Farma Vojty Kotka - 2. řada, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 2. řada, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 2. řada, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 2. řada, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 2. řada, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 2. řada, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 2. řada, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 2. řada, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 2. řada, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 2. řada, FOTO: distr. FTV Prima
Herec Vojta Kotek již brzy divákům otevře další kapitolu svého velkého venkovského snu v Kozárovicích. Z původně zdivočelé louky postupně roste plně funkční rodinné hospodářství a celá rodina definitivně opouští dřívější provizorní podmínky. Diváci brzy uvidí přerod odvážného stavitelského plánu ve skutečný moderní domov. Začínající farmář se s obrovským nasazením pouští do budování soběstačného ekosystému a touží po zisku oficiální ekologické certifikace. Architektonický klenot střídá starou maringotku
Na rozlehlém pozemku panuje velmi čilý stavební ruch. Původní starou maringotku už vystřídala designově povedená prosklená dřevostavba s velkou terasou a venkovní vířivkou. Nová budova celému prostoru suverénně dominuje a rodina si pomalu zvyká na zcela odlišný životní standard.
Kolem luxusnějšího domu stojí čerstvě vybudovaný prostorný fóliovník doplněný o praktické vyvýšené záhony. Kotkovi se po prvních nesmělých pokusech naplno pouští do pěstování vlastní bio zeleniny.
Ambiciózní plány a napravování počátečních omylů
Kotek si pro letošní rok vytyčil opravdu vysoké cíle a snažil se splnit veškeré vstupní požadavky pro finální udělení ekologické certifikace. Vlastní hospodaření vyžaduje obrovskou spoustu času a on sám moc dobře ví, že jediným rokem tvrdé práce budování statku rozhodně nekončí.
„Už v prvním díle nastiňujeme divákům to, čemu se druhá sezona bude věnovat. Vstupujeme do ní s tím, že napravíme chyby, které jsme udělali, chceme se posouvat dál. Padlo totiž rozhodnutí dělat věci důkladněji, pokusit se vstoupit do přechodného období a splnit vstupní prvky pro finální udělení ekologické certifikace naší farmy. Takže už od jara jedeme ve vytyčených nemalých ambicích, do naší rozrůstající komunity kolem farmy přicházíme s tím, na co možná místní nebyli úplně zvyklí, co je nové. A já byl hrozně zvědavý, jak na to budou místní a ti, kteří mi pomáhají, reagovat. Přitom stále chci, aby moje farmaření bylo ekologické, ale dávalo také selský smysl. Jak se nám to povedlo, uvidíte už brzy. Třeba se našimi chybami nejen poučíte i pobavíte,“ prozradil Kotek.
Těžká technika a záchrana obojživelníků
Skutečně zajímavé divadlo se aktuálně odehrává na přilehlé louce. Najaté stavitelské čety tam intenzivně vyzdívají základy pro další hospodářské objekty a potřebné dílny. Terénní úpravy obstarává silná těžká technika včetně bagrů a legendární modré pragovky navážející tuny štěrku.
Z pouhé obytné rezidence se pomalu stává kompletně vybavený venkovský areál. V nově ohraničených výbězích se spokojeně pasou pořízení koně a kozy. Zmíněná zvířata doplnila původní menší chov ovcí a slepic.
Rodina se musela během budování vodních ploch popasovat s velmi přísnými pravidly ochrany přírody. Výstavbu rybníku totiž výrazně zkomplikovala přítomnost populace chráněných čolků. Pokračování venkovského dobrodružství i každodenní boj s přírodou nabídne už 23. října ve 20:15 TV Prima, s týdenním předstihem bude epizoda dostupná na prima+.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (FTV Prima).