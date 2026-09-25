Zegras dostal dvě minuty za zastrčený dres. NHL oprášila pravidlo, které 13 let skoro nikdo nevidělPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zegras dostal dvě minuty za zastrčený dres. NHL oprášila pravidlo, které 13 let skoro nikdo neviděl
Grand Prix Ázerbájdžánu se letos jede o den dřív než obvykle. Tréninky začínají už ve čtvrtek, kvalifikace...
Adam Sýkora bude po zranění ze zápasu s New Jersey chybět čtyři až pět měsíců. Slovenský útočník přitom...
Kawhi Leonard podepsal s Torontem dvouleté prodloužení za 115 milionů dolarů s hráčskou opcí na druhou...
Česko už zná semifinálového soupeře v Billie Jean King Cupu. Španělsko porazilo Kazachstán 2:1 a do...
Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...Všechny články tohoto autora →
- Už toho bylo dost! Real Madrid žádá šéfa La Ligy k odchodu. Spor začal Mourinho fotkami z derby
- Schumacher označil Russella za dvojku. Šéf Mercedesu přiznal, že jeho propad nechápe
- Schwarzenegger porušil nepsanou dohodu. Olympia už není králem ani v penězích
- Vémola varoval Oktagon: Mějte plán B. Zápasit chci, musím a potřebuju