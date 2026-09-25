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Zegras dostal dvě minuty za zastrčený dres. NHL oprášila pravidlo, které 13 let skoro nikdo neviděl

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Trevor Zegras byl v přípravném utkání Philadelphie proti Bostonu vyloučen na dvě minuty za nesprávně nošenou výstroj. Rozhodčí jej nejprve upozornili, že nesmí začínat střídání se zadní částí dresu zastrčenou v kalhotách. Když to udělal znovu, šel na trestnou lavici.
Zegras dostal dvě minuty za zastrčený dres. NHL oprášila pravidlo, které 13 let skoro nikdo neviděl

Zegras dostal dvě minuty za zastrčený dres. NHL oprášila pravidlo, které 13 let skoro nikdo neviděl

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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