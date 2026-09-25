Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Kinobox Daily: Michael Fassbender a Mia Wasikowska v gotickém skvostu Jana Eyrová

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Caryho Jojiho Fukunagu si většina diváků spojí s thrillery a první řadou Temného případu. O pár let dřív ale natočil Janu Eyrovou, překvapivě temnou adaptaci klasického románu Charlotte Brontëové, která má k romantice místy pořádně daleko. Podívat se na ni můžete už teď ve zpětném zhlédnutí.
Kinobox Daily: Michael Fassbender a Mia Wasikowska v gotickém skvostu Jana Eyrová

Kinobox Daily: Michael Fassbender a Mia Wasikowska v gotickém skvostu Jana Eyrová

Zdroj:
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Elijah Wood je zpátky jako Frodo. Filmový Hon na Gluma dává nahlédnout za svou oponu
Elijah Wood je zpátky jako Frodo. Filmový Hon na Gluma dává nahlédnout za svou oponu
Hororová atrakce od žánrového mistra. Slayground přináší hrůzu oživlého pouťového teroru
Hororová atrakce od žánrového mistra. Slayground přináší hrůzu oživlého pouťového teroru

Jeremy Saulnier se vymanil ze škatulky kultovního žánrového tvůrce, když na Netflix doručil vychvalovanou a...

Na hraně smrti 2 prověří váš strach z výšek. Napínavé béčko jednoduše plní své zadání
Na hraně smrti 2 prověří váš strach z výšek. Napínavé béčko jednoduše plní své zadání

Když se před lety objevil v amerických kinech a následně na VOD službách nenápadný thriller Na hraně smrti...

Což takhle otrávit mnicha? Jméno růže před 40 lety zachránilo kariéru Seana Conneryho
Což takhle otrávit mnicha? Jméno růže před 40 lety zachránilo kariéru Seana Conneryho

Smích je kořením života, ale co když vás může také otrávit? Sean Connery ve Jménu růže (The Name of the...

Český romantický hit dorazil na Netflix. Po večerce nešetří hvězdami ani pohodovou atmosférou
Český romantický hit dorazil na Netflix. Po večerce nešetří hvězdami ani pohodovou atmosférou

Léto nám již definitivně skončilo, tak proč si ho nepřipomenout alespoň na streamu? Pro tuto příležitost...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.