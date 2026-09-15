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Nejde jen o zvyšování daní. Tři příklady, jak se Babišova vláda chystá podfouknout vlastní voliče

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Blíží se další hlasování o nedůvěře vládě, které samozřejmě dopadne jako vždycky. Ovšem při sledování aktivit Babišovy sestavy to vypadá, že by jí měli nedůvěru začít vyjadřovat především její vlastní voliči. Kabinet přichází s kroky, které jdou...
Alena Schillerová a Andrej Babiš na tiskové konferenci vlády

Alena Schillerová a Andrej Babiš na tiskové konferenci vlády

Zdroj: ČTK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HN.cz Extra

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