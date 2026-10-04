Volby v Česku, nebo motorka v Maroku? Otázka, na kterou zatím Petr Pavel odpovídá ke své škodě úplně špatně

V den voleb si každý může dělat, co chce. Může se vypravit do volební místnosti, nebo může odjet na zahrádku či motorkou do Maroka. Máme volební právo, nikoli volební povinnost. Z tohoto pohledu není prezidentovi, který místo komunálních voleb zvolil právě tu motorku, co vyčítat. Podobně jako on to dělá většina Čechů – posledně nepřišlo ke komunálkám zhruba 54 procent voličů.
Ze všech ostatních pohledů ovšem namístě výčitky jsou. Kromě principu dobrovolnosti se k volbám, a to jakýmkoli, váže i princip odpovědnosti. Můžete nepřijít, je to vaše právo, ale těžko se pak tvářit, že jste odpovědnými občany, kterým záleží na tom, co se kolem vás děje, jak funguje obec, stát, společnost.
U politiků bychom pak postoj „nejdu volit“ označili přímo za paradoxní. Jsou to právě oni, kdo se mají starat o polis, tedy veřejnou sféru. A pokud se neúčastní aktu, který podmínky pro její fungování nastavuje, zavdávají důvod k pochybnostem, jestli vůbec vědí, co dělají, popřípadě zda si nedělají z občanů tak trochu legraci.
U prezidenta to pak platí násobně až umocněně. Je hlavou státu a měl by svým chováním dávat soustavně najevo, co je pro stát důležité. A protože volby jsou v životě státu to vůbec nejdůležitější, má se jich účastnit.
Ne, není to jeho povinností. Prezident má formální pravomoci, jeho povinnosti jsou spíše neformálního rázu. Ale troufnu si říci, že účast u voleb mezi neformální povinnosti hlavy státu patří. Koneckonců pokud existuje princip odpovědného občanství, měl by existovat i princip odpovědného prezidentství.
Petr Pavel bude s největší pravděpodobností usilovat o znovuzvolení. Pokud skutečně ke komunálním volbám nepřijde, budou mu to protikandidáti v kampani oprávněně omlacovat o hlavu. Šťouchance, které přijdou, si lze představit snadno: „Co jste za hlavu státu, když je pro vás důležitější motorka než volby?“ Nebo: „Proč by vás měl někdo volit, když k volbám nechodíte sám?“
A ještě jeden problém, kterému může Petr Pavel čelit: Voliči na něm mimo jiné oceňují kondici, vitalitu, schopnost objevovat se na nejrůznějších akcích, čehož si všímají i světová média. Ovšem snadno se to může otočit v jeho neprospěch. Je skvělé mít prezidenta, který vykonává svůj mandát a ještě vedle toho stihne být cool. Jenže pokud převáží pocit, že chce být především cool, a to, co by měl dělat jako prezident a politik, třeba chodit k volbám, poněkud zanedbává, může být sympatie rychle ta tam.
Petr Pavel by samozřejmě nejlépe udělal, kdyby dovolenou zkrátil, v pátek sedl v Marrákeši nebo Agadiru na letadlo a v sobotu bychom ho viděli u volební urny v obci Černouček. Klidně by to tam mohl vzít i na motorce. Ono se po Česku jezdí taky hezky.
(psáno pro ČRo PLUS)