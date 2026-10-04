Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Volby v Česku, nebo motorka v Maroku? Otázka, na kterou zatím Petr Pavel odpovídá ke své škodě úplně špatně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V den voleb si každý může dělat, co chce. Může se vypravit do volební místnosti, nebo může odjet na zahrádku či motorkou do Maroka. Máme volební právo, nikoli volební povinnost. Z tohoto pohledu není prezidentovi, který místo komunálních voleb...
Prezident Petr Pavel během návštěvy polského prezidenta na Pražském hradě

Prezident Petr Pavel během návštěvy polského prezidenta na Pražském hradě

Zdroj: HN - Lukas Biba
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:18

Reklama
Další články z HN.cz Extra
Já chci žít nonstop, zpíval Babiš. Do kampaně ANO se na Chebsku zapojil i Michal David, na popud krále hazardu
Já chci žít nonstop, zpíval Babiš. Do kampaně ANO se na Chebsku zapojil i Michal David, na popud krále hazardu
Realitní fondy už mají nemovitosti za více než 400 miliard a znovu i dvojciferné výnosy
Realitní fondy už mají nemovitosti za více než 400 miliard a znovu i dvojciferné výnosy

Realitní fondy dál rostou. Hodnota nemovitostí v portfoliích fondů zahrnutých do žebříčku TOP realitní...

Diplomu nelitují, oboru ano. Třetina absolventů by dnes zamířila jinam. Které obory zklamaly nejvíc?
Diplomu nelitují, oboru ano. Třetina absolventů by dnes zamířila jinam. Které obory zklamaly nejvíc?

Jaké věci ve svém životě nejvíce litujete? Na tuto otázku by třetina lidí, kteří jsou čerstvými absolventy...

Nejde jen o zvyšování daní. Tři příklady, jak se Babišova vláda chystá podfouknout vlastní voliče
Nejde jen o zvyšování daní. Tři příklady, jak se Babišova vláda chystá podfouknout vlastní voliče

Blíží se další hlasování o nedůvěře vládě, které samozřejmě dopadne jako vždycky. Ovšem při sledování...

Sick days stačí, jinak ať si krátkodobé neschopenky platí zaměstnanci sami. Politici zvažují návrat karenční doby
Sick days stačí, jinak ať si krátkodobé neschopenky platí zaměstnanci sami. Politici zvažují návrat karenční doby

Na stole je návrat pravidel, podle nichž by zaměstnanci první tři dny na nemocenské nedostali žádné peníze....

Tento článek byl publikován ze zdrojů HN.cz Extra

Na této stránce si můžete přečíst vybrané články z Hospodářských novin v plném rozsahu, přímo na Centrum.cz - v plném znění a bez zámečku, Ve spolupráci s redakcí Hospodářských novin pro vás každýden vybíráme analýzy, rozhovory, komentáře i zpravodajství z oblasti ekonomiky, politiky, byznysu,...

Všechny články tohoto autora →
HN.cz Extra
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.