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Sick days stačí, jinak ať si krátkodobé neschopenky platí zaměstnanci sami. Politici zvažují návrat karenční doby

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Na stole je návrat pravidel, podle nichž by zaměstnanci první tři dny na nemocenské nedostali žádné peníze. Takzvanou karenční dobu zvažuje znovuzavést vláda Andreje Babiše (ANO), která ji přitom v roce 2019 v koalici s ČSSD a podporou komunistů...
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Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HN.cz Extra

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