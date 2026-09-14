Sick days stačí, jinak ať si krátkodobé neschopenky platí zaměstnanci sami. Politici zvažují návrat karenční doby

Na stole je návrat pravidel, podle nichž by zaměstnanci první tři dny na nemocenské nedostali žádné peníze. Takzvanou karenční dobu zvažuje znovuzavést vláda Andreje Babiše (ANO), která ji přitom v roce 2019 v koalici s ČSSD a podporou komunistů rušila. Na své straně má kabinet i firmy, které na náhradách za mzdy v nemoci dávají miliardy korun ročně.
Novelu zákona, která opět zavede karenční dobu, plánuje předložit ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Nejdříve chce ale zjistit, jak by návrh vnímaly koaliční ANO a SPD. „Je to jedno z možných opatření v rámci jednání o státním rozpočtu pro příští rok nebo ty následující. Automaticky to neznamená, že karenční dobu zavedeme,“ vysvětlil pro HN.
Celkový počet neschopenek se podle ministra mezi lety 2018 a 2025 téměř ztrojnásobil. Případný návrat ke staronovému režimu nemocenských by podle jeho propočtů mohl státu přinést 5,2 miliardy korun ročně na produktivitě práce i investicích firem.
Ve znovuzavedení karenční doby má Šťastný podporu šéfa resortu práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO). „Podíváme se, jak ten návrh bude vypadat, ale ta myšlenka není k zahození,“ řekl Juchelka v nedělním diskusním pořadu Poledne s Moravcem.
Odkázal se zároveň na zaměstnavatele, kteří po návratu tohoto režimu podle Juchelky dlouhodobě volají kvůli vysokým nákladům. Ministerstvo financí odhaduje, že letos dají firmy za náhradu mzdy jen v prvních třech dnech nemoci zaměstnanců 8,5 až devět miliard korun. Ze zákona zaměstnancům hradí prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti ve výši tří pětin průměrného denního výdělku. Od 15. dne se pak o dávky stará stát.
Snaha o delší víkend?
Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého je karenční doba účinným nástrojem, který se v minulosti dobře osvědčil a systém byl díky němu méně zneužitelný. „Je to jasně vidět na vývoji dočasné pracovní neschopnosti. Když se karenční doba zavedla, ihned neschopnost klesla, naopak když se zrušila, začala ihned neschopnost stoupat,“ říká.
Vzpomíná, že poprvé se karence zaváděla v roce 2008 právě za účelem snížení počtu neschopenek. V politické debatě tehdy zaznívalo, že si lidé jedno- či dvoudenními absencemi v některých případech jen prodlužovali víkend. „Česká republika měla nejvyšší pracovní neschopnost v Evropě. A ihned to zafungovalo. Byli jsme za zaměstnavatele velmi proti, když se to rušilo,“ dodává Horecký.
Například dřívější analýza Asociace malých a středních podniků a živnostníků vypočítala, že počet případů pracovní neschopnosti stoupl v roce 2022, tedy během tří let od zrušení karenční doby, o 88 procent. Zástupci asociace přiznávají, že do finálního čísla se promítla i epidemie covidu-19. Čísla ale podle nich táhlo právě i zrušení povinnosti zaměstnanců hradit si první tři dny neschopenky sami.
Zástupci firem podle Horeckého nyní vládu se znovuzavedením karenční doby aktivně neoslovili, kabinet má ale jejich plnou podporu.
Na své straně by Babišův kabinet mohl mít i část opozice. „Zátěž lékařů je nižší, zaměstnavatelé jsou spokojenější a je to velmi dobrý preventivní charakter, který prostě dobře funguje,“ komentuje možnou změnu například předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Trest za nemoc
Vlnu protestů nicméně zahájily odborové svazy, podle nichž jde o krok zpět, který zatíží zaměstnance. Jedním z jejich hlavních argumentů je nedávné zvednutí zdravotních odvodů. „Nemocný člověk nemá být trestán tím, že první tři dny své nemoci přijde o peníze. Pokud chceme, aby se lidé do práce vraceli zdraví a byli schopni podávat plný výkon, musíme jim umožnit, aby se v době nemoci skutečně léčili,“ sdělil ve vyjádření předseda Československé konfederace zaměstnaneckých svazů Josef Středula.
Změna by se podle odborů mohla výrazněji dotknout zdravotníků a pracovníků sociálních služeb, kde je častější režim dvanáctihodinových směn a zmeškání několika dní práce může být větším zásahem z hlediska odměny. Jde zároveň o profese, které jsou v každodenním kontaktu s nemocnými lidmi či seniory.
S těmito výtkami však zástupci firem nesouhlasí. Téma nemocnosti považují za něco, co by mělo zůstat upravené jen kolektivními smlouvami. „Řada zaměstnavatelů navíc dnes nabízí sick daye, zpravidla tři nebo i pět dní za rok. Myslím, že většina zaměstnanců je rozumná a nemůžeme říkat, že chudáci sami nevědí, jak se rozhodnout, a systém je musí chránit, mají vlastní rozum,“ komentuje Horecký.
Náklady na krátkodobou nemocnost jsou podle něj výrazné zejména u respiračních chorob, tedy chřipek a podobných virových nemocí. Případné zavedení karenční doby by firmy proto rády doplnily dalšími změnami, například podporou vakcín právě na chřipku.
„U neočkovaných zaměstnanců platí zaměstnavatelé na dočasných pracovních neschopnostech ročně zhruba 11 miliard korun a u déle trvajících onemocnění se pak náklady přenášejí na stát a činí zhruba 1,5 miliardy korun. To představuje zásadní potenciál úspor a také zvýšení produktivity,“ říká.
Zrušení karenční doby bylo v první Babišově vládě jedním z hlavních bodů, které chtěla prosadit koaliční ČSSD. Krok v té době prošel díky hlasům hnutí ANO, Pirátů, ČSSD, KSČM a většiny lidovců. Tehdejší sociálnědemokratická ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová karenci nazývala „trestem za nemoc“ a odmítala, že by vedla ke zvýšení počtu neschopenek.