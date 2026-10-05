Já chci žít nonstop, zpíval Babiš. Do kampaně ANO se na Chebsku zapojil i Michal David, na popud krále hazardu

Zpěvák Michal David zakončil v neděli v Tachově šňůru sedmi koncertů na Chebsku a Tachovsku. A to ne jen tak ledajakých. Zapojil se totiž do předvolební kampaně hnutí ANO. Na mítíncích zpíval na podporu Sandry Tsoukernik, manželky miliardáře a pokerového hráče, který vybudoval v Rozvadově jedno z největších kasin ve střední Evropě. O tom, co chce Tsoukernik v Senátu prosazovat, toho ale moc nepadlo.
Tachovské náměstí v neděli ožilo. Rozdávala se zdarma káva, koláčky, knihy Andreje Babiše nebo plyšová lvíčata s nápisem „Sandra pro náš region“. Největším lákadlem byl ale koncert Michala Davida, kterého si přišly poslechnout stovky lidí. Včetně premiéra Andreje Babiše (ANO).
U stánků ANO si lidé odnášeli kapesníčky s podobiznou Sandry Tsoukernik i malé plyšové lvíčky.
Foto: Veronika Capáková
„Michal David byl jediný zpěvák, který přišel na moji svatbu, když všichni ostatní protestovali za plotem proti mně. Všichni ostatní se lekli. Proto jsem si přišel poslechnout hymnu Děti ráje. Protože my to dáme!“ burcoval na úvod publikum Babiš.
Na pódiu promluvil premiér jen krátce. Vyzdvihl hlavně téma zdravotnictví, které lidi v Tachově trápí nejvíc. Chybí jim lékaři všeho druhu, do nemocnice navíc musí místní dojíždět. Podle Babiše se právě na to chce Tsoukernik v Senátu nejvíce zaměřit.
Pak už směrem k ní prohodil jen pár slov. „Ona jde do politiky, což skutečně není hezký svět, s nadšením, což je trošku naivní, ale držím jí palce,“ zakončil svou řeč premiér.
Samotná Tsoukernik toho moc na pódiu před potenciálními voliči ke svému programu neřekla. Hlavním tahákem měl být totiž zpěv Michala Davida a ten měl úspěch. Právě kvůli němu přišla podle reakcí na náměstí velká část lidí, z nichž část doposud Tsoukernik neznala.
David se hned vzápětí chopil mikrofonu a začal zpívat „My máme príma rodiče“, načež Tsoukernik odtancovala s premiérem do davu mezi své příznivce. Na píseň Děti ráje pak vběhla na pódium s houfem dětí a vlnila se do rytmu hudby.
Podporu Tsoukernik obhajoval diskotékový hitmaker tím, že je jeho blízká přítelkyně. Podle transparentního účtu měl za hudební vystoupení dostat odměnu ve výši 423 500 korun.
Děti ráje, Nonstop, Pár přátel stačí mít. Na hity zpěváka Michala Davida se roztančil v Tachově i premiér Andrej Babiš (ANO).
Foto: HN – Libor Fojtík
Po krátkém koncertu měli lidé možnost se s Michalem Davidem vyfotit. S jedním „háčkem“. U každé fotky asistovala i Tsoukernik. To vše za připravenou stěnou s volebním heslem „Sandra do Senátu“.
HN se pak alespoň krátce podařilo s kandidátkou mluvit. „Za mě je nejdůležitější téma zdravotnictví. Tachovsko nemá nemocnici, když probíhal teď na Chebsku screening, tak nedostatečně, chci více šířit osvětu a dostat sem zdravotní péči, aby se sem vrátili lékaři. Pohotovost zavírá v osm večer, chci aby byla čtyřiadvacetihodinová. A samozřejmě téma školství. Dát tomu nový flow, třeba co se týče projektového vyučování, prevence šikany,“ uvedla jen stručně.
O její profesní minulosti toho nelze však moc dohledat. Tsoukernik má vystudovanou němčinu na Západočeské univerzitě v Plzni. Od roku 2005 je pak vedená v rejstřících jako osoba samostatně výdělečně činná. Čemu se konkrétně v podnikání věnovala, není příliš jasné.
Jejími největšími soupeři jsou v senátním obvodě dva muži. Aktuální senátor a vysokoškolský profesor Miroslav Plevný (nestraník zvolený za hnutí STAN) a moderátor, kandidát za hnutí Naše Česko Vladimír Keblúšek.
Leon Tsoukernik
V celé senátní kampani Sandry Tsoukernik je důležité zmínit i jméno jejího manžela. Svou ženu na mítinky doprovázel, aktivně podporoval v kampani a je také blízkým přítelem Michala Davida.
Jde o miliardáře označovaného jako „krále hazardu“ Leona Tsoukernika, kterého na Chebsku lidé dobře znají. Právě on vybudoval řetězce King’s Casino, včetně obřího kasina s hotelem přímo na hranicích s Německem v Rozvadově.
Před dvěma lety založil také sázkovou kancelář Kingsbet, kterou zhruba před půl rokem prodal. Podle zdrojů HN se transakce pohybovala v řádech stovek milionů korun. Jméno Tsoukernik se v médiích pak objevovalo minulý rok zejména kvůli kauze, kdy skončil v nemocnici po neodborné nitrožilní aplikaci léku. Mělo jít o lék propofol, který se běžně používá k navození krátkodobé anestezie. Na předávkování tímto přípravkem zemřela například popová hvězda Michael Jackson.