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Já chci žít nonstop, zpíval Babiš. Do kampaně ANO se na Chebsku zapojil i Michal David, na popud krále hazardu

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Zpěvák Michal David zakončil v neděli v Tachově šňůru sedmi koncertů na Chebsku a Tachovsku. A to ne jen tak ledajakých. Zapojil se totiž do předvolební kampaně hnutí ANO. Na mítíncích zpíval na podporu Sandry Tsoukernik, manželky miliardáře a...
FOJ0485

FOJ0485

Zdroj: Libor Fojtík
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 05:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HN.cz Extra

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