Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Realitní fondy už mají nemovitosti za více než 400 miliard a znovu i dvojciferné výnosy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Realitní fondy dál rostou. Hodnota nemovitostí v portfoliích fondů zahrnutých do žebříčku TOP realitní fondy dosáhla na konci druhého čtvrtletí přibližně 415 miliard korun. Loni přitom šlo o 263 miliard. Za nemalou částí růstu portfolií je loňské...
Z realitních fondů si nejlépe vede CB Property Investors určený pro...

Z realitních fondů si nejlépe vede CB Property Investors určený pro...

Zdroj: CB Property Investors
Reklama
Další články z HN.cz Extra
Nejde jen o zvyšování daní. Tři příklady, jak se Babišova vláda chystá podfouknout vlastní voliče
Nejde jen o zvyšování daní. Tři příklady, jak se Babišova vláda chystá podfouknout vlastní voliče
Sick days stačí, jinak ať si krátkodobé neschopenky platí zaměstnanci sami. Politici zvažují návrat karenční doby
Sick days stačí, jinak ať si krátkodobé neschopenky platí zaměstnanci sami. Politici zvažují návrat karenční doby

Na stole je návrat pravidel, podle nichž by zaměstnanci první tři dny na nemocenské nedostali žádné peníze....

Poprvé za volantem nejlevnější elektrické Škody. Epiq se chová nečekaně dospěle a překvapí spotřebou a dojezdem
Poprvé za volantem nejlevnější elektrické Škody. Epiq se chová nečekaně dospěle a překvapí spotřebou a dojezdem

Mezi pěti nejprodávanějšími elektromobily Evropy byste našli hned dva modely Škody Auto. Elroq je druhý za...

Realitní magnát Radovan Vítek se potřetí oženil, obřad se konal v jeho oblíbené Itálii
Realitní magnát Radovan Vítek se potřetí oženil, obřad se konal v jeho oblíbené Itálii

Velký víkend v italské Apulii má za sebou miliardář Radovan Vítek, hlavní postava realitní skupiny CPI...

Takové marže tu snad rafinerie nikdy neměly, odhalují nová data největší švýcarské banky. Řidiče v ČR čeká další výrazné zdražování
Takové marže tu snad rafinerie nikdy neměly, odhalují nová data největší švýcarské banky. Řidiče v ČR čeká další výrazné zdražování

Český motorista by dnes mohl snadno nabýt dojmu, že když výrazně neroste ropa, neměly by výrazně růst ani...

Tento článek byl publikován ze zdrojů HN.cz Extra

Na této stránce si můžete přečíst vybrané články z Hospodářských novin v plném rozsahu, přímo na Centrum.cz - v plném znění a bez zámečku, Ve spolupráci s redakcí Hospodářských novin pro vás každýden vybíráme analýzy, rozhovory, komentáře i zpravodajství z oblasti ekonomiky, politiky, byznysu,...

Všechny články tohoto autora →
HN.cz Extra
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.