Spolubydlící si pustil rádio. Muže z Brna to rozčílilo natolik, že ho začal bítPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Spolubydlící si pustil rádio. Muže z Brna to rozčílilo natolik, že ho začal bít
Třicetiletý umělec potřeboval novou dávku inspirace, vyrazil ji proto sbírat do brněnských Židenic. Pustil...
Hokejisté Pardubic zvítězili v 5. kole extraligy v Brně 5:3. Souboj dvou posledních mistrů rozhodly tři...
V místě hromadného hrobu více než tisícovky lidí na brněnském Ústředním hřbitově vznikne pietní místo.
Nejen jihomoravské lesy jsou v těchto dnech plné pokladů. V zápalu lovu hub se ovšem může stát mnohé. O tom...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →