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Spolubydlící si pustil rádio. Muže z Brna to rozčílilo natolik, že ho začal bít

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Stačilo zapnuté rádio a v jednom z husovických bytů bylo o konflikt postaráno. Šestašedesátiletého muže rozzlobilo, že si jeho mladší spolubydlící při opravě pokoje pouštěl hudbu. Po křiku a několika ranách do obličeje museli zasahovat brněnští strážníci.
Spolubydlící si pustil rádio. Muže z Brna to rozčílilo natolik, že ho začal bít

Spolubydlící si pustil rádio. Muže z Brna to rozčílilo natolik, že ho začal bít

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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