Chtěl si v obchodě koupit vejce v akci, odešel však akorát rozčilený: Důvodem byli předchozí zákazníci

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Chtěl si v obchodě koupit vejce v akci, odešel však akorát rozčilený: Důvodem byli předchozí zákazníciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Chování některých zákazníků stojí obchody peníze a vede k plýtvání potravinami. Zaměstnanci popsali nejčastější problémy.
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Zdroj: Fotografie: Ka23 13 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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