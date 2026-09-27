Jablonec chce proměnit Tyršovy sady. Chystá žádost o evropskou dotaciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jablonec chce proměnit Tyršovy sady. Chystá žádost o evropskou dotaci
Ani druhý záměr na prodej pozemků pro výstavbu nově čtvrti ve frýdlantské lokalitě Novoměstská nepřinesl...
Vodovody, kanalizace, nová poliklinika, dům sportu, parky, škola i dům dětí, to všechno jsou investice, na...
Sobota 26. září bude ve Vísce patřit neuvěřitelným dobrotám, tradičnímu chovatelství a rodinné zábavě....
Jedenáctihodinová túra po lesních cestách vysílila padesátiletého vězně, který ve středu utekl z...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →
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