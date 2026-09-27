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Jablonec chce proměnit Tyršovy sady. Chystá žádost o evropskou dotaci

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Tyršovy sady v Jablonci čeká komplexní proměna. O té se mluví už několik let, nyní město připravuje žádost o evropskou dotaci. Park by pak měl projít proměnou za necelých 70 milionů korun, více než polovinu by pak radnice chtěla získat z dotačních peněz.
Jablonec chce proměnit Tyršovy sady. Chystá žádost o evropskou dotaci

Jablonec chce proměnit Tyršovy sady. Chystá žádost o evropskou dotaci

Zdroj: Město Jablonec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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