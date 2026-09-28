Proč dát v říjnu na zahradu rozříznutý pomeranč? Až to zjistíš, uděláš to ihned

Podzim ještě neznamená konec života na zahradě
Když se dny zkracují a večery chladnou, většina z nás už zahradu pomalu uzavírá do zimního spánku. Přitom právě začátek října nabízí poslední šanci pomoci těm nejkrásnějším tvorům, kteří venku stále bojují o přežití. Zatímco my si oblékáme svetry, v trávě a na květinách probíhá závod s časem.
Motýli v tomto období zoufale hledají zdroje energie. Některé druhy se připravují na zimní spánek, jiné čeká tisíce kilometrů dlouhá migrace na jih. A právě teď jim můžete výrazně ulehčit život – s pomocí ovoce, které byste možná stejně vyhodili.
Sladká pastva
Rozříznutý pomeranč na zahradě není žádná zahradnická móda. Je to promyšlená strategie, jak přilákat druhy, které byste jinak možná vůbec nespatřili. Babočka bodláková, admirál nebo paví oko – všechny tyto druhy aktivně vyhledávají přezrálé ovoce místo nektaru z květů.
Důvod je prostý: nakrájené ovoce na slunci rychle kvasí. Vznikající cukry a stopové množství alkoholu poskytují motýlům snadno dostupný a rychlý zdroj energie, kterou v září nutně potřebují. Podle Wild Yards motýly přitahuje mimo jiné cukr, zářivé barvy a sladké vůně – a pomeranč kombinuje všechny tyto faktory najednou.
Britský deník The Mirror uvádí, že metoda funguje překvapivě spolehlivě. Stačí umístit polovinu pomeranče na viditelné místo, kde se vůně může šířit větrem a kde mohou křehcí návštěvníci snadno přistát. Ideální je tenká tyčka zapíchnutá do země nebo větev stromu.
Jak na to – a na co si dát pozor
Samotná příprava je absurdně jednoduchá. Pomeranč rozkrojíte napůl a jednu polovinu nabodnete na tyčku nebo pověsíte na strom. Alternativou jsou plátky v mělké misce s vodou – ta navíc ztíží mravencům přístup k ovoci, zatímco motýli na něm stále mohou přistát.
Pozor ale na nezvané hosty. Sladké ovoce na zemi přiláká nejen motýly, ale také myši a krysy. Proto umístěte pomeranč vysoko – ideálně do krmné stanice určené pro motýly nebo na místo, kam hlodavci nedosáhnou.
Pokud máte doma pomeranč, který už nesníte, nemusí skončit v koši. V říjnu může mít na zahradě poslední a možná nejkrásnější využití – jako záchranná stanice pro tvory, kteří právě teď potřebují každou kapku energie. A vy u toho můžete sledovat podívanou, kterou vám žádný streaming nenabídne.
Zdroje článku: dagens.no, insectlore.com, express.co.uk, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová