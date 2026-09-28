V paneláku roky nikdo nebydlí, přesto se z bytu line zápach a ozývají se zvuky. Sousedé jsou zoufalí a nikdo jim nepomůže

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V paneláku roky nikdo nebydlí, přesto se z bytu line zápach a ozývají se zvuky. Sousedé jsou zoufalí a nikdo jim nepomůžePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Problémy v bytovém domě někdy nemusí mít na svědomí jen sousedé, ale i samotné bytové jednotky. V tomto případě si obyvatelé domu stěžují na zápach a zvláštní zvuky.
byt
Zdroj: Depositphotos
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