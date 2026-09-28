Ostružiny na podzim potřebují tři kroky, které většina zahrádkářů vynechá. Kdo je neudělá, příští rok sklidí polovinu

Mechanismus je prostý a nemilosrdný. Letošní mladé výhony, primokany, na podzim zakládají pupeny, z nichž příští rok vyraší plodonosné postranní větvičky. Když tyto pruty vstoupí do zimy oslabené suchem, obklopené starým infikovaným dřevem a bez ochrany kořenové zóny, pupeny přemrznou, pletiva vyschnou a na jaře laterály buď nevyraší vůbec, nebo se po startu zhroutí. Výsledek? Řídký obrost, drobné plody, sklizeň, která připomíná spíš ochutnávku než úrodu. Přitom stačí dodržet jednoduchý trojkrok.
Zálivka, která drží pruty naživu až do jara
Nejčastější omyl: po poslední sklizni zavřít kohoutek. Ostružiníkové primokany ale ještě pracují, vyzrávají dřevo, ukládají zásobní látky, zpevňují buněčné stěny. Bez rovnoměrné vláhy tento proces vázne a pruty jdou do mrazu křehké a dehydrované.
Praktický režim vypadá takto: od konce sklizně až do prvních mrazíků udržujte půdu kolem keřů stabilně vlhkou, zhruba jako během vegetace. Po prvním mrazu zálivku omezte, pletiva potřebují dozrát a přílišná voda by je držela v aktivním stavu. Jakmile ale listy opadají a keř přejde do dormance, přidejte ještě jednu vydatnou pozdní zálivku, dokud půda nepromrzla. Podle
University of Idaho právě tato závěrečná dávka vody brání zimnímu vysychání prutů, které je jednou z hlavních příčin úhynu pupenů.
V českých podmínkách to pro podzim 2026 znamená: v teplejších nížinách zalévejte klidně do konce října, poslední zálivku dejte v první polovině listopadu. Ve vyšších polohách se řiďte spíš počasím než kalendářem, orientujte se podle opadu listí a stavu půdy.
Řez odplozených florikanů a hygienický úklid porostu
Druhý zásah vyžaduje nůžky a důslednost. Každý prut, který letos nesl plody (florikan), svůj životní cyklus dokončil. Ponechat ho v keři znamená vytvořit trnitou spleť, která stíní mladým výhonům, brzdí proudění vzduchu a hlavně slouží jako přezimovací útočiště pro patogeny.
Na starých florikanech přečkává zimu původce rakoviny prutů, v lézích na dřevě se ukrývá antraknóza a na mumifikovaných plodech i mrtvém listí přežívá šedá hniloba. Přezrálé bobule navíc lákají octomilku
Drosophila suzukii, jejíž larvy dokončují vývoj právě ve spadaných a zapomenutých plodech. Podle University of Georgia stačí jediný infikovaný florikan k tomu, aby se nákaza na jaře rozšířila do nových primokanů.
Co udělat:
Vyřízněte všechny odplozené florikany těsně u země, žádné pahýly. Odstraňte poškozené, slabé či zjevně nemocné mladé pruty. Sesbírejte mumifikované plody, spadané bobule i opad listí z okolí keře. Veškerý materiál odneste z porostu; kompostujte jen zdravé části, infikované dřevo spalte nebo vyhoďte do komunálního odpadu.
Termín? Ideálně hned po sklizni, tedy od konce srpna do září.
RHS výslovně varuje, že zanedbaný keř bez řezu obecně plodí méně a postupně degeneruje.
Důležitá výjimka: primokánové odrůdy typu „Reuben“ plodí na letošních výhonech. U nich se řez provádí až v únoru, kdy se staré pruty seříznou k zemi a keř raší kompletně znovu. Zaměňovat tyto dva režimy je spolehlivá cesta ke ztrátě celé sklizně.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Bez zálivky výhony ostružin do zimy pořádně nedozrají Mulč jako štít kořenové zóny, a kdy chránit i výhony
Třetí krok vypadá banálně: nasypat kolem keře organický materiál. Jenže správný mulč dělá víc, než se zdá: drží vláhu, tlumí plevel, vyrovnává teplotní výkyvy v půdě a při dostatečné vrstvě chrání kořenový krček před opakovaným střídáním mrazu a oblevy, které v českých zimách dokáže napáchat víc škody než jednorázový tuhý mráz.
Podle
Oregon State University Extension se osvědčuje vrstva organického mulče kolem 10 cm rozprostřená okolo báze keře. Materiál volte podle cíle:
Materiál Výhoda Kdy se hodí nejvíc Dřevní štěpka / kůra Dlouhá životnost, potlačení plevele Trvalý celoroční mulč Kompost Dodává živiny, zlepšuje strukturu půdy Výživová vrstva pod krycí mulč Sláma / borové jehličí Lehký, snadno odstranitelný Dočasná zimní ochrana výhonů
Rozhodující rozdíl nastává u plazivých odrůd. Vzpřímené typy většinou zvládnou české zimy bez zvláštní ochrany nadzemních částí. Plazivé kultivary ale mívají nižší mrazuvzdornost; český specializovaný zdroj
iZahradkar nedoporučuje poléhavé odrůdy do oblastí s mrazy pod −20 °C bez zimního krytu. V praxi to znamená: po řezu starých florikanů ponechte mladé pruty při zemi, případně je opatrně sveďte dolů a přikryjte vrstvou 10–15 cm slámy. Vyvazujte je na oporu až v pozdní zimě, když mine riziko silných mrazů. Jak vypadá řetězec selhání, od sucha po prázdný keř
Jednotlivé zanedbané kroky působí nenápadně. Dohromady se ale násobí. Představte si typický scénář: zahrádkář sklidí poslední ostružiny v září, přestane zalévat, staré florikany nechá stát a mulč nepřidá.
Pruty jdou do října vysušené, pupeny nedozrají. V listopadu přijde první mráz a poškodí pletiva, která nestihla vyzrát. Přes zimu se z ponechaných starých florikanů šíří spory rakoviny prutů a antraknózy na mladé výhony. Na jaře keř raší sporadicky, část pupenů je mrtvá, část laterálů po startu kolabuje. Výsledná sklizeň je zlomek toho, co keř dokáže.
Podle univerzitních poradenských materiálů se právě takhle skládají ztráty u ostružiníků nejrychleji. Žádná velká katastrofa, jen součet tří vynechaných úkonů, z nichž každý zabere sotva hodinu práce.
Harmonogram pro český podzim 2026: co kdy stihnout Září: Vyřízněte odplozené florikany, proveďte hygienický úklid, pokračujte v zálivce. Říjen: Zamulčujte kořenovou zónu, u plazivých typů položte a přikryjte výhony. Zalévejte podle stavu půdy. První polovina listopadu: Poslední pozdní zálivka před promrznutím půdy. Zkontrolujte, zda mulč drží a kryt výhonů sedí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková