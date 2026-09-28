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Jak rychle se může sedmdesátník dostat do kondice padesátníka? 12 týdnů, tvrdí vědci. Toto je postup a je pro každého

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Svalová síla klesá s věkem, ale výzkum ukazuje překvapivé zjištění: i v pokročilém věku dokáže tělo reagovat na trénink stejně jako o dvacet let dříve.
Jak rychle se může sedmdesátník dostat do kondice padesátníka? 12 týdnů, tvrdí vědci. Toto je postup a je pro každého

Jak rychle se může sedmdesátník dostat do kondice padesátníka? 12 týdnů, tvrdí vědci. Toto je postup a je pro každého

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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