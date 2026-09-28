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Kdo sází zimní česnek příliš brzy, riskuje, že mu stroužky namrznou a na jaře nevyraší. Správný termín tu bude nejdřív za měsíc

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Konec září, zahradní fóra se plní dotazy na česnek. Jenže kdo teď v roce 2026 zapíchne stroužky do záhonu, riskuje, že na jaře bude zírat na prázdná místa.
Kdo sází zimní česnek příliš brzy, riskuje, že mu stroužky namrznou a na jaře nevyraší. Správný termín tu bude nejdřív za měsíc

Kdo sází zimní česnek příliš brzy, riskuje, že mu stroužky namrznou a na jaře nevyraší. Správný termín tu bude nejdřív za měsíc

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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