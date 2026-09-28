Kdo sází zimní česnek příliš brzy, riskuje, že mu stroužky namrznou a na jaře nevyraší. Správný termín tu bude nejdřív za měsíc

Teplota půdy v pěticentimetrové hloubce rozhoduje o tom, jestli se ze stroužku stane zdravá rostlina, nebo oběť fusaria a mrazových výkyvů. A právě ta zemina je letos na přelomu září a října stále příliš teplá. Podle měsíčního výhledu ČHMÚ čeká Česko po krátkém zchladnutí znovu nadprůměrně teplé dny a spíše suché počasí až do poloviny října. Stroužky zasazené do takového prostředí dostanou signál k růstu, vyženou kořeny i nať, a pak přijde první tuhý mráz. Výsledek? Poškozené pletivo, oslabený porost, prostor pro choroby. Správné okno pro výsadbu se letos otevře nejdříve za měsíc, v řadě oblastí ještě později.
Proč teplá půda ohrožuje podzimní česnek víc než lednový mráz
Celý problém stojí na jednom čísle: 9 °C. Dokud teplota zeminy v hloubce kolem pěti centimetrů trvale neklesne pod tuto hranici, stroužek po zasazení aktivně raší. Vytvořit kořenový systém je žádoucí, jenže současně se rozbíhá i nadzemní růst. Zelená nať, která se ukáže ještě před zimou, je zranitelná. Při prvních silnějších mrazech dochází k poškození listových pletiv a k takzvanému frost heavingu: opakované zmrznutí a rozmrznutí půdy vytlačuje stroužky směrem k povrchu, trhá čerstvé kořeny od bazální ploténky a vystavuje sadbu přímému kontaktu s chladem.
Současně v teplé půdě zůstává aktivní fusariová hniloba. Jak upozorňuje web šlechtitelů Kozákových, právě výsadba do dosud prohřáté zeminy výrazně zvyšuje riziko napadení. Houba proniká přes poraněné pletivo stroužku a v kombinaci s podzimní vlhkostí dokáže zlikvidovat celé hnízdo dřív, než přijde jaro.
Pozdější zasazení bývá menší prohřešek než předčasné. Jan Kozák v diskusním archivu svého webu výslovně uvádí, že pokud to podmínky dovolí, lze sázet i za mrazu, dokonce i v prosinci. Skutečně kritická hranice „příliš pozdě“ nastává teprve ve chvíli, kdy je zemina dlouhodobě zamrzlá a stroužky nestihnou vůbec zakořenit.
Jak připravit záhon a vybrat správný osevní sled
Česnek vyžaduje lehčí, propustnou půdu s dostatkem organické hmoty. Těžké, zamokřené parcely zadržují vodu kolem stroužků a vytvářejí ideální prostředí pro hniloby. Záhon proto stojí za to připravit s předstihem, rozhodit vyzrálý kompost, mělce zapravit a nechat půdu před výsadbou několik týdnů sedět.
Klíčová je rotace plodin. Metodika integrované ochrany rostlin ÚKZÚZ stanovuje pro cibulovou zeleninu minimálně čtyřletý odstup; při výskytu bílé hniloby dokonce osm až deset let. Kdo sází česnek rok co rok na stejné místo, kumuluje chorobný tlak, i kdyby termín výsadby trefil dokonale.
Jako předplodina se osvědčuje vikev setá, případně směs vikve s hořčicí. Luskovinová složka obohacuje zeminu o organickou hmotu a zlepšuje dusíkovou bilanci. Zapravit zelené hnojení je vhodné co nejpozději, podle doporučení MENDELU ideálně ve chvíli, kdy průměrná denní teplota půdy klesá pod 10 °C.
Hloubka sázení hraje při ochraně před mrazem zásadní roli. Stroužek patří špičkou nahoru, šest až deset centimetrů pod povrch. Mělčí uložení zvyšuje pravděpodobnost vytlačení mrazem, hlubší zase brzdí jarní start.
Moření sadby: Sulka versus domácí recepty z internetu
Před zapíchnutím do země si stroužky zaslouží ošetření proti houbovým chorobám. V české pěstitelské praxi dominuje Sulka K, pětiprocentní roztok, do něhož se sadba ponoří na dvě až tři hodiny. Delší koupel už může pletivo poškodit, jak upozorňuje Kozák v odpovědích na svém poradenském fóru. Podle Agromanuálu jde o nejrozšířenější preventivní podzimní ošetření sadby česneku v tuzemsku.
Na zahradnických fórech se objevuje i rada mořit stroužky v roztoku sody bikarbony. Jenže pro tuto metodu chybí v dostupných českých zdrojích konkrétní polní pokus nebo oficiální dávkování. Jediný registrovaný přírodní prostředek na moření česneku, který eviduje Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ, pracuje s kmínovým olejem, nikoli se sodou. Kdo chce sázet na jistotu, udělá lépe, když sáhne po ověřené Sulce.
Mulčování a záchrana předčasně vysazeného česneku
Po výsadbě přichází na řadu ochranná vrstva. Listí, sláma nebo drobně nasekaná tráva v síle zhruba deseti centimetrů stabilizuje teplotu zeminy, omezuje frost heaving a chrání stroužky před prudkými výkyvy. Na jaře je ovšem nutné mulč včas odhrábat, příliš dlouho ponechaná pokrývka zpomaluje prohřívání a brzdí rašení.
Co dělat, když jste stroužky zasadili příliš brzy a záhon už před zimou zazelenal? Varovné signály jsou jasné: zelené špičky natě, případně po prvních mrazech viditelně vysunuté stroužky. Termín výsadby už vrátit nelze, ale situaci zmírní doplnění zeminy kolem obnažených kusů a okamžité přidání silnější vrstvy mulče. Část porostu obvykle přežije, očekávejte ale mezerovitý záhon, slabší start a menší cibule.
Kdy letos skutečně začít: pravidlo pro podzim 2026
Zapomeňte na pevná data v kalendáři. Jedinou spolehlivou pojistkou je půdní teploměr zapíchnutý do hloubky pěti centimetrů. Jakmile ukazuje trvale pod 9 °C, okno se otevírá. V teplejších nížinách (jižní Morava, Polabí, střední Čechy) to letos podle dosavadního vývoje počasí znamená spíše konec října až listopad. Ve vyšších polohách Vysočiny nebo Šumavy může vhodný moment přijít o něco dříve, snad v druhé polovině října.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková