Topolánek setřel Kovandu za chválu Babiše. Rating je podle něj spíš Fialovo vysvědčení

Mirek Topolánek se ostře pustil do ekonoma Lukáše Kovandy za to, že zlepšení výhledu českého ratingu agenturou S&P označil za historicky nejlepší vysvědčení Babišovy vlády. Bývalý premiér takové připsání zásluh odmítl a výsledek spojil spíše s hospodařením předchozího kabinetu Petra Fialy. Přidal se také Marian Jurečka, podle něhož skutečné hodnocení současné vlády přijde až s odstupem několika let. Spor tak nevznikl nad tím, zda je rozhodnutí S&P pro Česko pozitivní zprávou, ale nad tím, kdo si ji může politicky přivlastnit. Agentura oceňuje dlouhodobou odolnost české ekonomiky, stav veřejných financí, vnější bilanci i měnovou politiku České národní banky, současně však očekává uvolnění rozpočtové politiky Babišova kabinetu a růst deficitů.
Kovanda zveřejnění nového výhledu interpretoval jednoznačně ve prospěch kabinetu ANO, SPD a Motoristů. „Babišova vláda dostává od ratingové agentury S&P nečekaně dobré vysvědčení, nejlepší v historii,“ napsal ekonom. Topolánek na něj reagoval bez jakékoli snahy držet spor v akademickém slovníku. „Ty vole, Ty ses fakt p*s*al. Proč tohleto děláš? Nějaký byznys, připosranost, nebo jen hloupost?“ vypálil bývalý premiér. Kovandovo připsání výsledku současnému kabinetu pak odmítl přímo. „To není ‚Babišovo‘, ale spíše ‚Fialovo‘ vysvědčení. Babišovo vysvědčení nás teprve čeká,“ dodal Topolánek.
S&P zlepšila výhled, rating ponechala
Ratingová agentura S&P Global Ratings 25. září změnila výhled dlouhodobého ratingu České republiky ze stabilního na pozitivní. Hodnocení závazků v zahraniční měně ponechala na stupni AA- a v domácí měně na AA. Pozitivní výhled znamená, že agentura vidí vyšší pravděpodobnost budoucího zvýšení ratingu, pokud česká ekonomika zůstane odolná a silné veřejné i vnější finanční bilance vydrží.
S&P očekává, že česká ekonomika v letech 2026 až 2029 poroste v průměru o 2,3 procenta ročně. Mezi silné stránky země řadí solidní veřejné finance v mezinárodním srovnání, výraznou vnější finanční pozici, měnovou politiku České národní banky a zdravý bankovní sektor. Pozitivní výhled opírá také o dlouhodobé přibližování české ekonomiky bohatším zemím a odolnost vůči vnějším šokům.
Kovandova formulace o vysvědčení Babišovy vlády ale narazila na časovou osu samotného hodnocení. Ratingová agentura neposuzuje hospodaření kabinetu za několik posledních měsíců jako izolovanou položku. Pracuje s dlouhodobým vývojem ekonomiky, stavem veřejných financí, bankovního sektoru, vnější rovnováhou, měnovou politikou a současně s prognózou dalších let. Právě proto se do jednoho hodnocení promítají výsledky předchozích vlád i očekávání od kabinetu současného.
Babišovo vysvědčení podle Topolánka teprve přijde
Topolánek se chytil hlavně Kovandovy snahy připsat současnému kabinetu celý politický kredit. Babišova vláda převzala řízení země až po období, v němž vznikala značná část údajů hodnotících veřejné finance, zahraniční bilanci a hospodářskou odolnost. Proto podle bývalého premiéra nelze zářijové rozhodnutí S&P vystavit Andreji Babišovi jako školní vysvědčení po několika měsících vládnutí.
Jurečka použil stejný argument a Kovandu následně zasáhl ještě osobněji. „Ekonom by měl vědět, že skutečné vysvědčení bude mít tato vláda tak za dva až tři roky,“ napsal předseda lidoveckých poslanců. „Ale to ví ekonom, ne někdo, kdo je hlásná trouba současné vlády,“ dodal Jurečka.
S&P přitom současný kabinet ve své analýze nezanedbává. Agentura uvádí, že vláda vedená ANO mění směřování hospodářské politiky zejména směrem k fiskální expanzi. Pro rok 2027 očekává deficit veřejných financí přes tři procenta HDP a v letech 2026 až 2029 průměr kolem tří procent. Čistý vládní dluh má podle její prognózy růst z 31 procent HDP v roce 2025 na 38 procent roku 2029.
Ratingová agentura zároveň nepředpokládá rozvrat českých veřejných financí. Zadlužení má podle ní zůstat ve srovnání s podobně hodnocenými zeměmi umírněné a ekonomiku mají nadále podpírat silné vnější bilance, rozsáhlé devizové rezervy, stabilní bankovní sektor a měnová politika České národní banky. S&P očekává, že navzdory rozpočtovému uvolnění zůstane základní hospodářská politika obezřetná.
Dobrá známka pro Česko, ne účet za pár měsíců vlády
Spor mezi Topolánkem a Kovandou se týká hlavně toho, komu připadá politická zásluha. S&P hodnotí schopnost státu splácet závazky a odolávat ekonomickým otřesům. Nehodnotí vlády stejným způsobem, jakým voliči po čtyřech letech srovnávají volební program s výsledky kabinetu.
Agentura při rozhodnutí vyzdvihla například růst českého HDP na obyvatele v dolarovém vyjádření přibližně o čtyřicet procent za posledních pět let. Reálný HDP podle ní za deset let stoupl o více než dvacet procent. Česká republika si současně zachovala silnou vnější pozici a relativně nízký čistý vládní dluh. Takové ukazatele z podstaty věci nevznikají za několik měsíců jednoho kabinetu.
Česká národní banka je navíc samostatnou institucí a S&P její měnovou politiku uvádí jako jednu z opor českého ratingového profilu. Stejně tak zdraví bankovního sektoru nebo zahraniční rezervy nelze jednoduše přepsat na účet jednoho premiéra. Topolánek tak nepopíral samotnou dobrou zprávu pro Česko. Odmítl způsob, jakým ji Kovanda politicky přiřadil současné vládě.
Kovandův výklad však má oporu alespoň v tom, že S&P posuzuje také budoucnost a současný kabinet zahrnuje do základního scénáře. Agentura očekává pokračující růst ekonomiky, zachování obezřetných institucionálních nastavení a konstruktivního vztahu Česka k evropským partnerům. Zároveň ale u Babišovy vlády výslovně upozorňuje na výraznější rozpočtové uvolnění.
S&P čeká vyšší schodky
Právě rozpočtová část zprávy komplikuje jednoduchý obraz historicky nejlepšího vysvědčení pro Babišův kabinet. S&P předpokládá, že vláda využije uvolněnější fiskální rámec a veřejné deficity vzrostou. Pro rok 2027 očekává deficit přes tři procenta HDP. Průměrný schodek za roky 2026 až 2029 odhaduje kolem tří procent HDP.
Agentura zároveň píše, že nová vláda prosazuje expanzivnější fiskální politiku a že změny českých rozpočtových pravidel jí poskytly výrazně větší prostor. Přes tuto výhradu předpokládá, že dluh zůstane pod čtyřiceti procenty HDP a české veřejné finance si v globálním srovnání zachovají poměrně silnou pozici.
Topolánkův argument proto nestojí na tvrzení, že by S&P Babišovu vládu ve zprávě kritizovala od první do poslední věty. Agentura současnému kabinetu připisuje očekávání pokračující hospodářské stability, zároveň ale předpokládá vyšší deficity a růst dluhu. Pozitivní výhled pak vychází z celého ratingového profilu České republiky, nikoli pouze z několika měsíců práce nového kabinetu.
Schillerová slavila, Fiala poslal účet za zásluhy zpátky
Ministryně financí Alena Schillerová si rozhodnutí S&P nenechala ujít. „Here we go!“ jásala na síti. Petr Fiala jí odpověděl stručně. „Nemáte zač!“ rýpl si bývalý premiér.
Fialova reakce sledovala stejnou linku jako Topolánkova a Jurečkova. Pokud ratingová agentura oceňuje odolnost ekonomiky, stav veřejných financí, vnější bilanci a institucionální stabilitu, bývalá vláda odmítá přenechat zásluhy kabinetu, který převzal zemi teprve nedávno. Současná vláda naopak může ukazovat na to, že pozitivní výhled pracuje také s očekáváním dalšího ekonomického vývoje pod jejím vedením.
Kovanda tuto hranici překročil větou o historicky nejlepším vysvědčení Babišovy vlády. Topolánek mu odpověděl přesně tam, kde se celý spor otevřel – u otázky, čí výsledky S&P vlastně hodnotila.
„To není ‚Babišovo‘, ale spíše ‚Fialovo‘ vysvědčení. Babišovo vysvědčení nás teprve čeká,“ vzkázal Topolánek Kovandovi.
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