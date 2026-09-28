Lopatkovec odmítá kvést? Pět bobkových listů z kuchyně ho přinutí nasadit bílé květy už za 14 dní

Přimět lopatkovec (
Spathiphyllum) k trvalému kvetení může být poněkud obtížné. Naštěstí překvapivá, ale účinná metoda pro podporu kvetení na vás čeká ve vaší kuchyni. Spočívá v použití jednoduchého hnojiva s bobkovým listem. Co potřebuje lopatkovec: Stručný přehled
Tato rostlina je známá pro své nenáročné požadavky na pěstování a také díky tomu, že dokáže velmi dobře čistit vzduch od škodlivých látek (a
to prostřednictvím svých širokých listů). Někdy však může být tvrdohlavá, pokud jde o kvetení. A proto je třeba zjistit, odkud k nám přišla a co vlastně potřebuje. Zdroj fotografie: Pixabay Lopatkovec, známý také jako lilie míru nebo „král pokojovek“, je oblíbenou pokojovou rostlinou, potřebuje však hnojení.
Lopatkovec pochází z tropických oblastí a daří se mu ve vlhkém prostředí s nepřímým světlem. Jeho lesklé listy jsou stálezelené, ale aby se objevily ikonické bílé listeny květů, vyžaduje vyváženou péči.
Dává přednost trvale vlhké, ale ne přemokřené půdě. Příliš málo vody může způsobit opadávání listů rostliny, zatímco přemokření může vést k hnědnutí okrajů nebo dokonce k hnilobě kořenů. Hnojení se obvykle provádí jednou za dva týdny během vegetačního období (na jaře a v létě). V zimě ho stačí vyživit jedenkrát za měsíc. Hnojivo z bobkového listu
Pokud si však chcete květy tohoto krasavce pojistit, sáhněte pro hnojivo do spižírny. Bobkové listy jsou bohaté na základní živiny,
zejména draslík a fosfor, které hrají rozhodující roli při vývoji květů, jak píše web TheSpruce. A kromě těchto živin obsahují také aromatické oleje, které mohou pomoci předcházet útokům nejrůznějších škůdců. Zdroj fotografie: Pixabay Jak přimět toulcovku kvést? Dejte jí bobkáč. Domácí výroba hnojiva z bobkových listů
Proces výroby hnojiva z bobkového listu je jednoduchý a zvládne ho úplně každý. Potřebovat budete podle návodu z webu
MarthaStewart jen pár základních ingrediencí a šikovné ruce. 5 sušených bobkových listů 1 litr vody
Do hrnce nalijte 1 litr vody a přidejte 5 bobkových listů. Přiveďte k varu a nechte asi 3 minuty vařit. Směs stáhněte z ohně a nechte přes noc vychladnout. Druhý den tekutinu přeceďte a máte hotovo. Roztokem můžete přímo zalévat – žádné ředění není třeba. Chalupáři-Zahrádkáři u lopatkovce
úspěšně otestovali také skořici.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři