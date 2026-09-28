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Karviná chystá venkovní lezeckou věž za více než pět milionů korun

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Karviná připravuje projekt venkovní lezecké věže za krytým bazénem v části Hranice. Bude vysoká přibližně 15 metrů a náklady na její vybudování město odhaduje na 5,3 milionu korun. Věž má rozšířit nabídku sportovního a volnočasového vyžití nejen pro zkušené lezce, ale také pro děti a začátečníky.
Karviná chystá venkovní lezeckou věž za více než pět milionů korun

Karviná chystá venkovní lezeckou věž za více než pět milionů korun

Zdroj: společnosti Wamp in
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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