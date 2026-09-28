Vypadá jako barevný korál a roste i ve štěrku. Nenápadný rozchodník, který na skalce vypadá lépe než většina kvetoucích trvalek

Drobné žluté kvítky, které se objeví v létě, fungují spíš jako třešnička na dortu. Hlavní okrasný efekt běží od rašení na jaře hluboko do podzimu, ve chvíli, kdy většina skalniček dávno odkvetla a čeká na příští sezonu.
Proč krémově lemované listy překonávají krátkodobou květní show
Klasická skalka žije epizodami: v květnu září tařice, v červnu přebírají štafetu zvonky, pak nastane pauza a zahradník čeká na podzimní vřesy. „Atlantis“ do téhle choreografie vnáší stálý barevný akcent. Ploché dužnaté listy s výraznou panašovanou kresbou drží vizuální napětí celou vegetační sezonu. Na podzim navíc krémový lem získává narůžovělý nádech, takže rostlina mění paletu, aniž by cokoli ztratila.
Právě tahle celosezonní spolehlivost přesvědčila porotu
RHS Chelsea Flower Show, aby kultivaru udělila prestižní ocenění Plant of the Year 2019. Podle nás je to zasloužené: v malých skalkách a na hranách záhonů „Atlantis“ funguje jako trvalá barevná textura, zatímco sousední trvalky střídají fáze slávy a odpočinku. Štěrkový záhon, skalka i balkonová nádoba: kde všude rozchodník „Atlantis“ prospívá
Původ kultivaru prozrazuje
americký rostlinný patent US PP27,454: v červenci 2013 si pracovníci firmy Hortech všimli neobvykle zbarveného výhonu na odrůdě „Gold Carpet“. Pupenová mutace se ukázala stabilní, a tak ji začali množit vegetativně řízky. Obchodní jméno „Atlantis“ dostal kultivar později; šlechtitelský název zní „Nonsitnal“.
Z pěstitelského hlediska jde o nenáročnou sukulentní trvalku s několika jasnými požadavky:
Světlo: plné slunce, případně lehký polostín. Půda: propustná, hlinitopísčitá až písčitá, spíše chudší. Bohatý humózní substrát svědčí méně. Drenáž: klíčový parametr. Kořeny nesmějí stát v zimní vodě, právě přemokření bývá častější příčinou úhynu než samotný mráz. Mrazuvzdornost: RHS uvádí stupeň H7, tedy odolnost pod −20 °C. Walters Gardens pracuje se zónami USDA 4–9. Rozměry: výška 10–15 cm, šířka kolem 45 cm po několika sezonách. Růstové tempo střední, rozhodně ne agresivní.
Do štěrkového záhonu se „Atlantis“ hodí výborně, ovšem pod dekorativní vrstvou kamínků musí existovat kořenitelná zemina. V čistě sypaném štěrku bez substrátu rostlina dlouhodobě prosperovat nedokáže.
Pro balkonovou nádobu platí jednoduchý recept: širší miska s odtokovým otvorem, propustný substrát (hotová kaktusová směs, nebo dva díly zahradnické zeminy a jeden díl ostrého písku či drti) a tenká vrstva jemného štěrku navrch. Pozor na rozšířený mýtus o drenážní vrstvě kamínků na dně, odborníci z NC State Extension upozorňují, že odvodnění tím nezlepšíte.
VIDEO S čím „Atlantis“ srovnávat: netřesky, rozchodník ostrý i rozchodník pochybný
Zahradníci často váhají mezi několika sukulentními skalničkami. Stručné srovnání pomůže zorientovat se:
Vlastnost „Atlantis“ Netřesk (Sempervivum) Rozchodník ostrý (S. acre) Rozchodník pochybný (S. spurium) Růstový typ Souvislý nízký porost Oddělené rozetové kolonie Jemný „mechový“ koberec Plazivé výběžky Hlavní okrasný prvek Panašované listy celou sezonu Architektonické růžice Drobné žluté květy Listy + růžové/bílé květy Chování po odkvětu Růžice přetrvává Mateřská růžice odumírá Pokračuje v růstu Pokračuje v růstu Invazivní tendence Minimální Žádná Může se šířit agresivně Mírná
Oproti netřeskům nabízí „Atlantis“ měkčí, rozlehlejší habitus a výrazně nápadnější barevnou kresbu. Vedle rozchodníku ostrého působí kultivovaněji a kontrolovaněji. A zatímco rozchodník pochybný spoléhá především na letní květy, „Atlantis“ staví na celosezónním listovém efektu.
Kolik stojí a kde ho v Česku seženete
Kultivar se v tuzemských e-shopech v roce 2026 pohybuje v rozpětí zhruba 50–119 Kč za kus. Nejnižší cenu jsme zaznamenali u zahradnictví Weiss (50 Kč online, 40 Kč na prodejně), střední hladinu drží FLOS (69 Kč, v době rešerše více než 50 kusů skladem) a Lukon Glads (60 Kč). Horní hranici představuje zahradnictví Spomyšl se 119 Kč, kde byl ovšem kultivar vyprodaný, což samo o sobě vypovídá o poptávce.
Na skalce skvěle ladí vedle kostřavy, mateřídoušky, nízkých hvozdíků, netřesků nebo levandule. Stačí mu slunné stanoviště, propustná zemina a střídmá zálivka. Řez nepotřebuje, dělení dává smysl až po třech čtyřech letech, pokud střed trsu začne řídnout.
Jak „Atlantis“ přečká středoevropskou zimu bez stresu
Mrazuvzdornost kultivaru vypadá na papíře přesvědčivě, odolnost pod −20 °C pokrývá i drsnější české lokality. Zásadnější roli než teplota hraje zimní vlhkost. Souvislá sněhová pokrývka většinou nevadí, protože izoluje a zároveň rychle odtává. Problém nastává tam, kde voda dlouhodobě stagnuje kolem kořenového krčku, v těžkých jílových půdách nebo v miskách bez odpadu.
RHS vede „Atlantis“ jako stálezelený druh. V českých podmínkách je realistické počítat s tím, že část olistění přezimuje a na jaře rychle doplní nové růžice. Míra zimního listového efektu závisí na průběhu konkrétní zimy a kvalitě odvodnění.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková