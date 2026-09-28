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AI označil 50letou ženu za podvodnici a policisté to neověřili. Přišla o dům, auto i psa a půl roku strávila za mřížemi

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Dennívýzva
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Angela Lipps z Tennessee strávila 163 dní za mřížemi kvůli chybné shodě z policejního rozpoznávání obličejů, kterou nikdo neprověřil.
Ruce v poutech

Ruce v poutech

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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