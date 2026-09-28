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V Thajsku roste květ, který vypadá jako filmová rekvizita: černý, se třemi rohy. Chlorofyl nahradil napojením na houby v půdě

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13. května 2025 procházel tým z Chulalongkornovy univerzity horský les v národním parku Thong Pha Phum na západě Thajska. Hledali orchideje.
V Thajsku roste květ, který vypadá jako filmová rekvizita: černý, se třemi rohy. Chlorofyl nahradil napojením na houby v půdě

V Thajsku roste květ, který vypadá jako filmová rekvizita: černý, se třemi rohy. Chlorofyl nahradil napojením na houby v půdě

Zdroj: Foto: Thismia rodwayi / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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