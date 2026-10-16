Nečekaná finanční injekce. Až 892 PLN jako dodatečný plat

Bez práce se může ocitnout opravdu každý z nás. Právě proto tu je Úřad práce, který nám nabídne podporu, abychom překlenuli dobu, než si najdeme jiné zaměstnání. Nyní však mají lidé, kteří byli na pracovním úřadě a našli si práci sami, nárok ještě na další peníze. Jde o aktivační příspěvek.
Pro koho je určený?
Aktivační příspěvek je zvláštní dávka vyplácena okresními úřady práce v Polsku. Jejím hlavním účelem je motivovat nezaměstnané k rychlejšímu návratu do zaměstnání. Dávku pochopitelně nedostane úplně každý, kdo je registrovaný na úřadu práce a dostává podporu. A kdy vám mohou být přiděleny tyto peníze? To je možné ve dvou případech.
Aktivační příspěvek dostanete, pokud si práci najdete sami bez pomoci nebo zprostředkování úřadu práce a v době podpisu smlouvy jste stále ještě měli nárok na podporu v nezaměstnanosti. Příspěvek dostanou také ti, kteří nastoupí do práce na základě doporučení z úřadu. Ale pouze tehdy, pokud jsou doporučeni na částečný úvazek a vydělávají méně než minimální mzdu.
Jak je příspěvek vysoký?
Aktivační příspěvek se rovná polovině základní dávky v nezaměstnanosti. Od 1. června 2026 činí tato dávka 1 783,90 PLN hrubého po dobu prvních 90 dnů a poté 1 400,90 PLN hrubého. Základem pro výpočet aktivačního příspěvku je však vyšší z těchto částek, takže jeho měsíční výše činí 892 PLN. Počítejte však s tím, že aktivační příspěvek podléhá dani z příjmu fyzických osob. Úřad práce, který dávku vyplácí, z ní odečte zálohu na daň a uplatní snížení daně o 1/12. Oprávněná osoba tak obdrží čistou částku, která je nižší než hrubá částka uvedená v rozhodnutí.
Pro koho příspěvek není?
Aktivační příspěvek není pro každou nezaměstnanou osobu, která si sama najde zaměstnání. Dávku úřady neposkytnou těm, kteří nastoupí do zaměstnání u zaměstnavatele, u kterého pracovali před registrací na úřadu práce. Může jít o situaci, kdy firma vyhodí dělníky po sezóně a v nové sezóně je zase přijme. Takoví lidé na příspěvek právo nemají.
Vyloučené jsou však také osoby, které začínají pracovat v zahraničí. Nárok se nepřiznává také za období neplaceného volna nebo za neomluvené nepřítomnosti v práci. Podpora dále nebude poskytována osobám, které začnou podnikat s využitím veřejných prostředků nebo nastoupí do zaměstnání v sociálním družstvu po obdržení finančních prostředků na jeho založení nebo členství.
Jak si o příspěvek požádat
Peníze nejsou od úřadu vypláceny automaticky. Mnozí tak o ně mohou jednoduše přijít, pokud si o ně nepožádají. Pokud splňujete požadavky, pak musíte na úřad práce, kde jste evidováni s příslušnými dokumenty. Je třeba s sebou mít nejen žádost o aktivační příspěvek, ale také doklad potvrzující nástup do zaměstnání či jiné výdělečné činnosti nebo prohlášení o zahájení podnikatelské činnosti. Je to zcela jednoduché a vás to bude stát jen trochu času. Pokud o svou dávku nechcete přijít, věnujte pár minut svého času papírování a budete se těšit z nějakých těch peněz navíc. Za to, že jste si sami našli zaměstnání si to rozhodně zasloužíte.
Zdroje článku: gospodarka.dziennik.pl, forsal.pl, www.gazetaprawna.pl, www.storicko.cz