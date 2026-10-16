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Nečekaná finanční injekce. Až 892 PLN jako dodatečný plat

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Polská vláda se chce odměnit těm, kteří si hledají práci sami. Proto jim nabízí aktivační příspěvek. Peníze pošlou přímo na účet.
Nečekaná finanční injekce. Až 892 PLN jako dodatečný plat

Nečekaná finanční injekce. Až 892 PLN jako dodatečný plat

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Storicko.cz

Storicko.cz je magazín zaměřený na poutavé články ze světa skutečných příběhů, inspirativních osobností i zajímavých událostí. Najdete tu směs životních osudů, kuriozit a historických momentů, které dokáží čtenáře vtáhnout a nabídnout nový pohled na svět kolem nás. Texty jsou psané tak, aby...

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