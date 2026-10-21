Dům široký jen 92 centimetrů? V Polsku stojí stavba, do které se vešla ložnice, kuchyň i koupelna

Budova se nachází mezi ulicemi Chłodna 22 a Żelazna 74, na okraji bývalého varšavského ghetta. Visí nad zemí a je přístupná po zatahovacím schodišti, které po složení tvoří podlahu obytné části. Návrh vytvořil architekt Jakub Szczęsny z varšavského studia Centrala. Investorem byla Polská nadace moderního umění. Klínovitá konstrukce se zužuje ze 152 na 92 cm, jejíž celková plocha činí 14 m². Samotný vnitřní prostor má šířku od 72 do 122 cm.
Stavba vyžadovala také vynalézavost. Podle muratordom.pl se zdi sousedních budov nesměly poškodit a pod pozemkem vedlo topné potrubí. Ocelová konstrukce byla nejprve smontována ve Wołominu a teprve poté byla pomocí úzkého jeřábu po částech zasouvána mezi budovy.
Dá se v něm bydlet?
Jde sice o uměleckou instalaci, ale ve své podstatě je dům zcela obyvatelný. Nejen teoreticky. Prakticky se v něm již bydlelo. Jeho prvním obyvatelem se stal Etgar Keret, izraelský spisovatel, jehož rodina pochází z Polska. Ten si dům vyzdobil fotografiemi své rodiny. Do roku 2018 v domě žilo přes 40 umělců z různých zemí.
Ačkoliv se zdá dům skutečně malý, je v něm v podstatě vše, co je k životu potřeba. Postel, na které se dá pohodlně vyspat. Místo na psaní, což především spisovatel jistě ocení. Nechybí ani místo na sezení a koupelna, kde je možné provádět každodenní hygienu.
Jde o ikonický dům
Keretův dům ve Varšavě se dostal na seznam ikonických domů. Prestižní seznam „Ikonické domy“ zahrnuje budovy postavené ve 20. a 21. století. Musí být navrženy vlivnými architekty, musí být v dobrém stavu (nebo projít odpovídající rekonstrukcí) a musí být přístupné veřejnosti. Kromě Keretova domu se na seznamu nacházejí i další dvě polské budovy: dům Oskara a Zofie Hansenových v Szuminu a vila na ulici Wólczańska 31 v Lodži, kterou navrhl Gustaw Landau-Gutenberg.
Jak vypadá uvnitř
Určitě vás zajímá, jak takový dům vypadá uvnitř. Dvě patra spojuje žebřík. Dole je minikuchyňka se sporákem, dřezem a lednicí, která pojme pouze dva nápoje. U stolu se vejdou maximálně dvě osoby. Nahoře je ložnice a minikoupelna. Interiér je bílý, světlo proudí dovnitř dvěma okny a průsvitnými stěnami. Kanalizace funguje nezávisle na městské síti a elektřina pochází ze sousední budovy.
Ano, prostor je to malý, ale některým lidem zcela stačí. Vždyť je spousta takových, kteří se dobrovolně rozhodli strávit svůj život v obytném přívěsu. Toto je velmi podobné. Alespoň prostorově. Jinak je to samozřejmě ještě mnohem unikátnější. Rozhodně to však není prostor pro každého. Osobně bych to však klidně vyzkoušela.
Je pravda, že mám problém vměstnat veškeré rodinné věci do prostoru 3+1 s garáží, nicméně bych si ráda vyzkoušela, jaké je to žít zcela minimalisticky. Je však jasné, že bez dětí, které mají poměrně hodně hraček a mnoho oblečení, by to šlo daleko snadněji.
Zdroje článku: www.bryla.pl, www.fakt.pl, www.polsatnews.pl, www.storicko.cz