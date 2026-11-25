Frgály mám spojené s poctivým valašským pečením víc než cokoli jiného. Poprvé jsem je jedla na jarmarku kdesi na Vsetínsku a ten koláč mi zůstal v hlavě docela dlouho. Recept, který by se mu aspoň trochu blížil, jsem hledala několik let. Nakonec se ukázalo, že nejde jen o náplň. Hodně udělá těsto se sádlem a potom máslové polití s vanilkou a rumem hned po vytažení z trouby. Bez něj frgál chutná prostě polovičně.
Na
frgálech je skvělé i to, že se člověk nemusí rozhodnout pro jednu náplň. Z jedné dávky těsta vyjdou čtyři velké koláče a každý může být jiný: povidlový, tvarohový, makový, borůvkový. Když přijde návštěva, většinou si každý najde svůj kus. U nás doma mizí nejrychleji tvarohový s borůvkami. si nechávám trochu stranou pro sebe, protože ostatní ho berou spíš jako doplněk, zatímco pro mě je to skoro hlavní disciplína. Těsto je díky kombinaci Povidlový másla a sádla měkké, vláčné a jemné. Sádlo tu není navíc, v chuti i struktuře je opravdu znát.
Můj tip: Droždí vždy rozmíchejte v mírně vlažném mléce se lžičkou cukru a nechte ho zhruba deset minut pracovat. Na povrchu se má udělat pěnivá čepička. Pokud bude mléko moc horké, přibližně nad 40 stupňů, kvasinky se zničí a těsto už nezachrání ani dlouhé kynutí. Recept na tradiční valašské frgály se čtyřmi náplněmi a máslovou drobenkou
Celková délka přípravy: kolem 3 hodin, pohodlnější je počítat s celým dopolednem Ingredience k přípravě
Kynuté těsto: 250 ml plnotučného mléka 15 až 20 g čerstvého droždí 20 g krupicového cukru (na vzejití droždí) 250 g hladké mouky 250 g polohrubé mouky 3 žloutky 60 g změklého másla 60 g změklého sádla 50 g moučkového cukru čerstvá nebo sušená citronová kůra podle chuti větší špetka soli
Na potření okrajů před pečením: 1 žloutek, případně celé vejce lžíce vody nebo mléka
Povidlová náplň: švestková, hrušková nebo jablečná povidla, poctivá vrstva, asi 150 až 200 g na jeden koláč
Tvarohová náplň (s borůvkami nebo bez nich): 500 g měkkého tvarohu 2 žloutky 3 až 4 lžíce cukru vanilka nebo vanilkový extrakt citronová kůra hrst rozinek namočených v rumu (volitelné) čerstvé nebo mražené borůvky na posypání, pokud chcete borůvkovou verzi
Maková náplň: 200 g mletého máku cukr, rum a trochu vody, podle chuti, vše se povaří na hustou náplň
Drobenka: 200 g hladké mouky 120 g změklého másla 120 g moučkového cukru volitelně nastrouhaný perník, výborný hlavně na tvarohovou variantu
Polití po upečení: 100 g másla 1 až 2 lžíce moučkového cukru mletá vanilka nebo vanilkový extrakt 50 až 100 ml rumu Postup přípravy moravských frgálů s kynutým těstem a čtyřmi náplněmi
1. Nejdřív nechte vzejít droždí. Mléko lehce ohřejte, má být vlažné, ne horké, ideálně kolem 35 stupňů. Vmíchejte do něj
droždí a krupicový cukr, krátce promíchejte a dejte asi na 10 minut na teplé místo. Jakmile se nahoře objeví pěna, droždí je aktivní a můžete pokračovat.
2. Do větší mísy prosejte obě mouky. Přidejte
moučkový cukr, sůl a citronovou kůru. Uprostřed udělejte důlek, vlijte mléko s vzešlým droždím a přidejte žloutky. Začněte hníst, nejdřív klidně vařečkou nebo rukou. Potom postupně zapracujte změklé máslo a sádlo, po menších kouscích. Hnětení neuspěchejte, deset minut je tak akorát. Těsto má být hladké, lehce lesklé a mělo by se odlepovat od stěn mísy. Sádlo mu dá tu vláčnost, která u dobrého frgálu vydrží i druhý den.
3. Mísu přikryjte čistou utěrkou nebo potravinářskou fólií a nechte těsto kynout na teplém místě
60 až 90 minut. Mělo by přibližně zdvojnásobit objem. Osvědčené je dát ho do lehce nahřáté a vypnuté trouby, hlavně v chladnější kuchyni. Mezitím si připravte náplně
4.
Tvarohovou náplň stačí promíchat vidličkou: tvaroh, žloutky, cukr, vanilku, citronovou kůru a případně rozinky s rumem. Má být hustá, ne řídká. Makovou náplň uvařte z mletého máku, cukru, rumu a trochy vody na hustou kaši. Nechte ji vychladnout, teplá náplň by těsto zbytečně rozmáčela. Povidla si připravte do misky, pokud jsou hustá, nemusí se s nimi dělat nic dalšího.
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5. Nachystejte drobenku. Změklé
máslo rozetřete vidličkou s moukou a moučkovým cukrem, až vzniknou hrubší drobky. Nastrouhaný perník dodá drobence kořeněnou chuť, která sedí hlavně k tvarohu. Hotovou drobenku dejte na chvíli do lednice, bude se s ní líp pracovat.
6. Vykynuté těsto vyklopte na pomoučněný vál nebo pracovní plochu a rozdělte na
4 stejné díly. Každý rozválejte na kruh o průměru přibližně 26 až 28 centimetrů. Tloušťka kolem 4 až 5 milimetrů je ideální. Když bude těsto příliš tenké, náplň ho může protrhnout, když moc silné, bude se ve středu hůř propékat.
7. Každý kruh přeneste na plech s pečicím papírem. Okraje, zhruba 2 centimetry od kraje, potřete
žloutkem rozmíchaným s trochou mléka. Okraj pak pěkně zezlátne a trochu se zpevní, takže náplň tolik neutíká ven. Střed koláče nechte bez potření.
8. Na koláče naneste náplně: povidla, tvaroh, makovou kaši nebo tvaroh s borůvkami. Vrstva má být štědrá, ale držte se uvnitř nepotřeného středu. Borůvky na tvaroh nasypte až nakonec a jen je lehce zatlačte do povrchu.
9. Každý frgál zasypte
drobenkou. Tady se nevyplatí šetřit. Drobenka k frgálu patří stejně jako náplň a při pečení se na okrajích krásně spojí s těstem. Troubu předehřejte na 180 stupňů, u horkovzduchu na 160 stupňů
10. Pečte jeden nebo dva koláče najednou podle velikosti trouby, přibližně
20 až 25 minut. Hotové jsou ve chvíli, kdy okraje zezlátnou a drobenka se lehce opeče. Střed může působit trochu měkce, po vychladnutí se zpevní.
11. Ihned po vytažení z trouby přijde na řadu polití. Rozpusťte
máslo s moučkovým cukrem a vanilkou, přilijte rum a směsí potřete nebo polijte okraje ještě teplého koláče. Část rumu se odpaří, zůstane vůně a jemná chuť. Frgál díky tomu získá lesklou, voňavou kůrku, kterou si člověk pamatuje. Foto: Cooky.cz, Valašské frgály
12. Frgály nechte alespoň
20 až 30 minut chladnout na mřížce a teprve potom krájejte. Nejlepší jsou při pokojové teplotě, úplně studené už tolik nevoní. Skladujte je přikryté utěrkou, ne v těsně uzavřené nádobě, jinak drobenka rychle změkne. Tipy redakce: Sádlo v těstě: Pokud sádlo nemáte nebo ho používat nechcete, nahraďte ho stejným množstvím másla. Počítejte ale s trochu jiným výsledkem. Sádlo dává těstu jemnost a vláčnost, která vydrží déle, zatímco jen máslové těsto bývá po vychladnutí pevnější. Hustota náplní: Tvarohová i maková náplň musí být před nanášením opravdu hustá. Řídká náplň se při pečení rozteče, pustí vlhkost do těsta a střed koláče může být rozmočený. Pokud máte vodnatý tvaroh, nechte ho přes noc vykapat v plátně. Borůvková varianta: Mražené borůvky před použitím nerozmrazujte. Dejte je na tvaroh rovnou z mrazáku. V troubě povolí postupně a nepustí šťávu tak rychle jako rozmražené ovoce. Perník do drobenky: Nastrouhaný suchý perník v drobence je starý valašský trik. Stačí 2 až 3 lžíce na celou dávku a chuť se posune výrazněji, než by člověk čekal. Nejvíc to vynikne na tvarohovém frgálu.
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Zdroj: autorský text
cooky.cz