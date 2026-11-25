Pískal na olympiádách i mistrovstvích světa. Zemřel bývalý šéf hokejového svazu Šubrt
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Pískal na olympiádách i mistrovstvích světa. Zemřel bývalý šéf hokejového svazu ŠubrtZdroj: Pixabay.com
Článek byl publikován 25.11.2026 08:30
Brněnská Kometa si poradila s pražskou Spartou a ve 22. kole extraligy zvítězila před vyprodanou halou 3:0....
Více než polovina nemocných s karcinomem žaludku se v Česku dozví diagnózu až v pokročilém stádiu. Ročně...
Znojmo opět povede František Koudela. Zastupitelé ho znovu zvolili starostou, ve funkci tak naváže na...
Jižní Morava se ve čtvrtek probudí do zasněženého rána. Podle výstrahy by mohlo napadnout až 15 centimetrů...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →