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Lež se hádá se lží: Trump slibuje konec inflace po válce, kterou už prý vyhrál

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Dennívýzva
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Donald Trump přišel s novým receptem na drahotu. Stačí prý ukončit válku s Íránem a inflace zmizí jako mávnutím kouzelného proutku. Jenže tímto výrokem potvrdil přesně to, co jeho administrativa měsíce popírá: za rostoucími cenami stojí jeho vlastní vojenské dobrodružství. A to navíc válka, kterou už na jaře prohlásil za vyhranou.
Trump

Trump

Zdroj: Donald Trump Truth Social
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.09.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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