Lež se hádá se lží: Trump slibuje konec inflace po válce, kterou už prý vyhrál

Donald Trump přišel s novým receptem na drahotu. Stačí prý ukončit válku s Íránem a inflace zmizí jako mávnutím kouzelného proutku. Jenže tímto výrokem potvrdil přesně to, co jeho administrativa měsíce popírá: za rostoucími cenami stojí jeho vlastní vojenské dobrodružství. A to navíc válka, kterou už na jaře prohlásil za vyhranou.
Vymýcení bez návodu
Osmdesátiletý prezident nyní prohlásil, že jakmile válka skončí, bude inflace „totálně vymýcena“. V jednom dechu se taktéž pochlubil, že Spojené státy mají nejlepší ekonomiku v historii. Jak má vymýcení cen proběhnout, už nevysvětlil. Žádný mechanismus ani konkrétní krok, jen víra, že drahota s posledním výstřelem sama sbalí kufry.
Trump: „As soon as that war ends, inflation is gonna be eradicated totally“ pic.twitter.com/XbCkrwepGh
— Aaron Rupar (@atrupar) September 28, 2026
Uživatelé sociálních sítí si okamžitě všimli háčku. Prezident podle nich právě veřejně přiznal, že inflaci způsobila válka, a sám si to ani neuvědomil. Další připomněli jeho předvolební slib, že inflaci ukončí „hned od prvního dne“.
Válka, která nebyla válkou
Ještě na jaře přitom Trump tvrdil, že konflikt s Íránem je prakticky vyhraný. Slovu válka se tehdy pečlivě vyhýbal a mluvil raději o „vojenské operaci“ či dokonce „exkurzi“. Na konci září už ale otevřeně říká, že se musí počkat, „až ta válka skončí“. Tím fakticky přiznal, že konflikt dál trvá a americkou ekonomiku zatěžuje. Jeden z komentujících to shrnul stručně: Trump se dostal do fáze, kdy se jeho předchozí lež hádá s tou současnou.
Vztah prezidenta k drahotě je ostatně svérázný dlouhodobě. V červnu reagoval v Oválné pracovně na data, podle nichž inflace vystoupala na tříleté maximum 4,2 procenta, výrokem „Miluji inflaci“. Vysoká čísla mu prý nevadí, protože po konci války inflace „spadne jako kámen“ a on se pak bude moci chlubit obrovským poklesem cen.
Viník podle potřeby
Konzistence ovšem není Trumpovou silnou stránkou. V polovině září během návštěvy Irska svalil vinu za zdražování nafty na Ukrajinu a tvrdil, že za ceny „nemůže Blízký východ“. Volodymyra Zelenského vyzval, aby přestal útočit na ruské rafinerie, protože podle něj způsobují celosvětový nedostatek nafty. „Nezasahujte naftu, protože to ubližuje světu,“ vzkázal Kyjevu.
Viník drahoty se tak mění podle toho, co se zrovna hodí do předvolební kampaně. Nejdřív to byl Joe Biden, pak válka s Íránem, následně Ukrajina a teď opět válka. Kdy tedy inflace zmizí? Až skončí válka. Tedy ta, kterou prezident podle vlastních slov vyhrál už na jaře.
Zdroje info: Autor
Náhledové foto: Donald Trump Truth Social
The post Lež se hádá se lží: Trump slibuje konec inflace po válce, kterou už prý vyhrál
first appeared on Epeníze
.