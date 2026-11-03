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Návrh EU Inc. měl usnadnit podnikání napříč Evropou. Státy ho ale osekaly

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Evropa chce startupům usnadnit podnikání napříč jednotným trhem. Plánovaný 28. právní režim, tzv. EU Inc., ale už při vyjednávání naráží na odpor odborů i obavy členských států.
Návrh EU Inc. měl usnadnit podnikání napříč Evropou. Státy ho ale osekaly

Návrh EU Inc. měl usnadnit podnikání napříč Evropou. Státy ho ale osekaly

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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