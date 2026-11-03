Návrh EU Inc. měl usnadnit podnikání napříč Evropou. Státy ho ale osekaly

Evropa chce startupům usnadnit podnikání napříč jednotným trhem. Plánovaný 28. režim, tzv. EU Inc., ale už při vyjednávání naráží na odpor odborů i obavy členských států. Nový kompromis zachovává některé klíčové výhody pro firmy, jiné části návrhu však státy vypustily. Byznys varuje, že přílišné ústupky mohou z ambiciózního projektu udělat jen další sadu pravidel.
Členské státy EU se po několika týdnech vyjednávání shodly na společné pozici k návrhu EU Inc. Dohoda Rady EU ale nebyla jednoduchá a navíc se nejedná o finální verzi legislativy. Radu totiž ještě čeká jednání s Evropským parlamentem. Největší spory na úrovni členských států se vedly o zdanění zaměstnaneckých akcií a ochranu práv pracovníků.
Rada EU původní návrh Evropské komise zeštíhluje. Chce například vypustit plány na zavedení centrálního registru EU Inc. firem. Zároveň posiluje některé kontrolní mechanismy – státům dává možnost registraci firmy odmítnout v případě, že by mohla být zneužita pro praní špinavých peněz, financování terorismu a další druhy protiprávního jednání.
České ministerstvo chtělo návrh zablokovat
Státy se nakonec rozhodly zachovat také článek 79 o zaměstnaneckých opčních plánech (tzv. EU-ESO), který zástupci startupů považují za jedno z nejdůležitějších ustanovení návrhu.
Opční plány umožňují firmám nabídnout zaměstnancům podíl na jejím budoucím růstu. Zaměstnanci díky nim mohou v budoucnu získat akcie firmy za předem sjednanou cenu, a pokud hodnota společnosti vzroste, profitovat z jejich zhodnocení.
Původní znění z pera Evropské komise však kromě samotných podmínek opčních plánů obsahuje i ustanovení týkající se zdaňování takto získaných akcií. Neupravuje výši daně, která má zůstat v souladu s vnitrostátními zákony. Diskuze se však vedla o momentu zdanění, který Komise chtěla odložit až na prodej akcií.
Nařízení EU Inc. je chápáno jako předpis upravující vnitřní trh, pro jeho schválení v Radě je proto zapotřebí běžně kvalifikovaná většina. Daňová politika však zůstává pravomocí členských států, ve většině případů se proto o ní hlasuje jednomyslně.
Právě na tento rozpor poukazovalo české ministerstvo financí a kvůli daňové úpravě chtělo prosazovat hlasování jednomyslně. Takto vysoké kvórum by však mohlo celý návrh potopit, nebo minimálně vést k vypuštění příslušného ustanovení. Právní úprava by tak zůstala roztříštěná. Situaci popsaly například Seznam Zprávy.
Státy nechtějí prolamovat jednomyslnost
Ministerstvo financí však nakonec ze svých požadavků slevilo. Česko návrh podpořilo, i když se hlasovalo kvalifikovanou většinou a daňová úprava z textu nezmizela. Celkově však EU-ESO některých změn doznalo – Rada ho omezila pouze na malé a středně kapitalizované společnosti.
Diplomaté členských států otázku ohledně způsobu hlasování vyřešili prohlášením, které připojili k mandátu Rady pro vyjednávání s Evropským parlamentem. V něm zdůrazňují, že hlasování kvalifikovanou většinou dává smysl pro kontext nařízení EU Inc., ale v žádném případě nemůže být chápáno jako precedent pro prolamování jednomyslnosti v daňové oblasti do budoucna.
Na pozici českého ministerstva financí mohlo mít vliv i ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které má na přijetí legislativy zájem. Jde totiž ruku v ruce například s Hospodářskou strategií ČR. „Je třeba zdůraznit, že v žádné fázi jednání nebyla Česká republika proti návrhu a jeho filosofii, spíše se řešily legislativní podmínky a jejich správné nastavení,“ řekl redakci mluvčí MPO Tadeáš Provazník.
„Drahá Evropo, proč zabíjíš EU Inc.?“
Po zavedení univerzálního právního režimu pro firmy v EU dlouhodobě volají zástupci byznysu. Jednání Rady s napětím vyhlíželi a několik dní před ním se členské státy snažili přesvědčit, aby klíčová ustanovení návrhu zachovaly. Veřejným prostorem se šířil například otevřený dopis, ve kterém hlavní obhájci EU Inc. z řady startupů varovali před vykostěním návrhu.
Podle magazínu EU-Startups je výsledný mandát Rady EU pro evropský byznys pouze částečným důvodem k radosti. Za hlavní úspěch pokládá zachování EU-ESO, byť by jeho rozsah měl být omezen.
Zklamání naopak vyvolalo odebrání plánů na centrální registr firem vzniklých pod EU Inc. Pozice nadále počítá s registrací online, bez centrálního registru si však firmy budou pravděpodobně muset projít národními administrativními kolečky. Kampaň EU-INC (neplést s názvem nařízení, které je psáno EU Inc. – pozn. red.) upozorňuje, že tak může vzniknout 27 variant 28. režimu, což může vzhledem k záměru nařízení působit paradoxně.
Jeden z nejočekávanějších návrhů je na světě. „EU inc.“, první součást tzv. 28. režimu, má přinést harmonizovaná pravidla pro firmy v EU a pomoct Evropě lépe konkurovat USA a Číně v inovacích.
„EU Inc. – opravit, nebo potopit!“
Rada se zabývala také ochranou práv zaměstnanců, konkrétně jejich možností podílet se na rozhodování a řízení společnosti. Podle základního návrhu by se firmy EU Inc. řídily pravidly země, ve které mají sídlo. Mohlo by tak nastat, že společnost zaměstnávající lidi v zemi se silnými právy zaměstnanců zvolí sídlo v jiném státě, jehož legislativa je v tomto ohledu méně přísná.
Rada proto navrhuje pojistku, která by státům umožnila uplatnit jejich pravidla pro zapojení zaměstnanců do řízení firmy i na společnosti EU Inc. se sídlem v jiné členské zemi, pokud zaměstnávají dostatečný počet pracovníků z daného státu. Její využití by však bylo dobrovolné.
Ani to ale evropské odbory nepovažují za dostatečnou ochranu. Evropská odborová konfederace (ETUC), která kvůli 28. režimu již dříve svolala protesty v Bruselu a Štrasburku s heslem „EU Inc. – opravit, nebo potopit!“, upozorňuje na riziko oslabování pracovních práv.
Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), která je členem ETUC, úsilí EU o vytváření příznivých podmínek pro zakládání a rozvoj evropských obchodních společností podporuje. Stejně jako evropské odbory však nařízení o 28. režimu pokládá za rizikové.
Domnívá se, že návrh může oslabit kolektivní vyjednávání, práva zaměstnanců na účast ve správě společností či vést k sociálnímu dumpingu.
„Podle našeho názoru musí být případné zjednodušení podnikání doprovázeno jasnými a právně vymahatelnými pojistkami, které zabrání oslabování pracovních a sociálních práv. Podpora evropského podnikání a ochrana zaměstnanců nejsou protichůdné cíle,“ řekl redakci mluvčí právního oddělení ČMKOS Jan Čermák.
Čeká se na Evropský parlament
Členské státy svůj úkol odvedly. Nyní je na řadě Evropský parlament, kde se návrhem zabývá výbor pro právní záležitosti (JURI). Zatím není jasné, kdy by EP mohl svou pozici schválit.
Cílem EU však je, aby byla mezinstitucionální jednání uzavřena do konce roku. Byla k tomu vyzvána Evropskou radou, která tzv. 28. režim v závěrech říjnového summitu označila za jeden z klíčových právních předpisů v oblasti konkurenceschopnosti pro rok 2026.
EU jedná o nařízení „EU Inc.“, které má díky nové panevropské právní formě umožnit firmám zaregistrovat se a působit najednou ve všech 27 zemích. Europoslanci chtějí novinku rozšířit o oblast daní.