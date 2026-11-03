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Sbohem zdobeným klikám. Do českých bytů míří trend, se kterým dveře téměř zmizí ve zdi

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Návštěva si v předsíni zuje boty, rozhlédne se a vidí jen hladkou […]
Sbohem zdobeným klikám. Do českých bytů míří trend, se kterým dveře téměř zmizí ve zdi

Sbohem zdobeným klikám. Do českých bytů míří trend, se kterým dveře téměř zmizí ve zdi

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 07:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...

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