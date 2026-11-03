Ani pomeranč, ani jablko. Na svatomartinskou husu patří 1 surovina, díky které je maso měkké a kůže křupe

Husa voní celým bytem, hosté sedí u stolu a vy ji slavnostně vytahujete z trouby. Maso je šťavnaté, kůže ale zůstala bledá a gumová, i když jste dutinu nacpali jablky. Takové zklamání zná u svatomartinské husy nejeden kuchař. Napravit se dá jedním krokem, který přijde na řadu dlouho před zapnutím trouby.
Stačí sůl a den předstihu
Husu bohatě osolte zvenku i v dutině s předstihem, obvykle 12 až 24 hodin předtím, než ji vložíte do trouby, tedy aspoň přes noc. Tomuto postupu se říká suché solení. Česká kuchyně k soli tradičně přidává celý kmín a obojí se do husy vetře den předem.
Sůl s celým kmínem se do husy vtírá zvenku i v dutině ideálně 12 až 24 hodin před pečením. Ilustrační foto.
„Husu den předem nasolíme a nakmínujeme a necháme odpočívat,“ řekl pro Novinky.cz Milan Hořejš, který byl dlouhá léta šéfkuchařem restaurace V Zátiší.
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Jablka do dutiny nebo pod husu klidně dávejte dál, některé recepty k nim přidávají i sušené švestky. Jablka v dutině voní a drží v ní vlhkost, takže maso zevnitř nevysychá. Křupavou kůži ovoce nezařídí. K té vedou dva kroky: osolit husu s předstihem a nakonec ji dopéct odkrytou.
Proč kůže zůstává gumová
Gumovou kůži má na svědomí voda. Dokud se v troubě z povrchu odpařuje, kůže se v ní spíš vaří. Husa, která přes noc oschla v lednici, tuhle fázi přeskočí a začne zlátnout skoro hned. Sůl k tomu pomáhá: vlhkost, kterou z masa vytáhne, se zčásti vsákne zpátky a zbytek se odpaří, takže povrch zůstane sušší.
Co se v mase děje přes noc
Sůl nejdřív vytáhne z masa na povrch trochu šťávy a rozpustí se v ní. Vznikne slaný roztok, který se během dalších hodin postupně vsákne zpátky dovnitř. Husa je tak prosolená až do hloubky.
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Kdo husu osolí den předem, vyhraje i v troubě. Maso prosycené solí se horkem tolik nesmršťuje, a tak z něj při pečení uteče méně šťávy. Proto bývá osolená husa po upečení šťavnatější.
Aby bylo maso měkké a pouštělo se kosti, potřebuje hlavně dost dlouhé pečení. Doba se řídí velikostí a stářím husy, orientačně počítejte zhruba hodinu na každý kilogram. Při pomalém pečení na nízkou teplotu to bývá i výrazně déle.
Plán od lednice až po troubu
Svatý Martin má svátek 11. listopadu a přípravu husy si můžete rozvrhnout zpětně od tohoto dne:
Přečtěte si také: Kdo má ve spíži tuhle skleněnou formu na pečení z ČSSR, ať ji nevyhazuje. Sběratelům ji nabízejí i za 399 Kč Zmraženou husu dejte rozmrazit do lednice. Celý pták na to potřebuje 1 až 2 dny i déle, na lince při pokojové teplotě ho nerozmrazujte. Čerstvou husu dejte hned po nákupu do lednice a upečte ji do 1 až 2 dnů, vždy nejpozději do data použitelnosti na obalu. Osolte ji proto hned po nákupu, aby se solení do této lhůty vešlo. Husu osolte a okmínujte a uložte ji nezakrytou do lednice pod hotová jídla, aby na ně nekapala šťáva. Nejlépe ji položte na mřížku nad plechem. Mřížka zajistí, že husa oschne ze všech stran, i zespodu. Před vložením do trouby husu jen lehce osušte papírovou utěrkou. Pod kohoutek nepatří, jinak by noc v lednici přišla vniveč. Přesolení se bát nemusíte, sůl se mezitím rozešla do masa. Kůži hlavně na bocích několikrát napíchněte vidličkou, aby měl tuk z podkoží kudy odtékat. Pečte při nižší teplotě a vypečené sádlo průběžně odebírejte, jinak se husa peče ve vlastním tuku a kůže se hůř vypeče do křupava. Nakonec husu odkryjte, přestaňte ji podlévat a krátce ji dopečte při vyšší teplotě dozlatova.
Na syrovou husu si vyhraďte zvláštní prkénko a nože a po práci s ní si pořádně umyjte ruce.
Hotovo je, až se vypeče tuk
Husa je hotová, až se tuková vrstva pod kůží vypeče. Maso musí být propečené v celém objemu, uvnitř nesmí zůstat syrové a šťáva má vytékat čirá bez růžového nádechu. Nejjistěji to ověříte teploměrem, kterým změříte více míst: hluboko ve stehně, u křídla a v nejsilnější části prsou.
Přečtěte si také: Mám 2 vejce a 1 hrnek mouky. Místo palačinek dělám nedělní snídani z 1 pánve, kterou rodina sní dřív, než dopeču Upečená husa si před krájením zaslouží aspoň 20 minut odpočinku, mezitím je čas nachystat zelí a knedlíky nebo lokše. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Upečenou husu nechte aspoň 20 minut odpočinout volně přikrytou. Kdo krájí hned, najde šťávu na prkénku místo v mase. Mezitím nachystejte červené nebo bílé zelí s knedlíky, na Moravě a na Slovensku k huse patří lokše. Odebrané sádlo nevylévejte, hodí se na další vaření.
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-svatomartinska-husa-pochoutka-ktera-predpovi-jak-bude-na-vanoce-208624, https://forbes.cz/na-svateho-martina-nejlepsi-je-husina-a-to-ta-pomalu-pecena/, https://cnn.iprima.cz/svatomartinska-husa-tradicni-pochoutka-se-stoletou-tradici-jak-si-ji-pripravit-doma-451019, https://www.rohlik.cz/tema/svatomartinska-husa, https://www.novinky.cz/clanek/koktejl-upecte-si-doma-tu-nejkrehci-svatomartinskou-husu-172241, https://www.tastingtable.com/1027666/the-brining-step-you-cant-forget-for-chicken-with-crispy-skin, https://foragerchef.com/wprm_print/classic-roast-christmas-goose-with-gravy, https://food52.com/blog/17937-how-to-get-crispier-skin-on-your-duck-or-chicken-without-adding-anything, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/475921-zajimavosti-svateho-martina-na-odrude-vina-zalezi-a-takhle-si-pripravite-husu, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/poultry/duck-and-goose-farm-table, https://khsstc.cz/wp-content/uploads/2021/05/Pravidla_pro_zachazeni_s_potravinami_a_pokrmy.pdf, https://www.szpi.gov.cz/soubor/letak-pet-klicu-k-bezpecnemu-stravovani-text-docx.aspx, https://www.yahoo.com/lifestyle/dry-brining-best-way-brine-103051111.html