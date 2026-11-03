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Ani pomeranč, ani jablko. Na svatomartinskou husu patří 1 surovina, díky které je maso měkké a kůže křupe

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Husa voní celým bytem, hosté sedí u stolu a vy ji slavnostně vytahujete z trouby. Maso je šťavnaté, kůže ale zůstala bledá a gumová, i když jste dutinu nacpali jablky....
Ani pomeranč, ani jablko. Na svatomartinskou husu patří 1 surovina, díky které je maso měkké a kůže křupe

Ani pomeranč, ani jablko. Na svatomartinskou husu patří 1 surovina, díky které je maso měkké a kůže křupe

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 07:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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