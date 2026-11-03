Za socialismu stálo pár korun a měla ho každá hospodyně v kredenci. Dnes je z něj sběratelská rarita

Vyklízíte kredenc po babičce a v ruce držíte porcelánový hrnek s makovicí nebo s modrým cibulákem. Pila se z něj ranní káva, nedělní čaj i kakao po škole. Teď váháte, jestli ho odnést do sběru, nebo nabídnout sběratelům. Hrnky z československých porcelánek, o které dlouho nikdo nestál, si totiž lidé znovu shánějí. Zájem se ale týká jen některých kusů.
Odkud se v kredencích vzalo tolik hrnků
Porcelánový hrnek z domácí výroby patřil k běžné výbavě snad každé domácnosti. Stál vedle cukřenky, jezdil na chatu a pil se z něj čaj u nedělní snídaně. Pro generaci pamětníků to byla tak všední věc, že ji nikdo nebral jako cennost. Když se otloukl, koupil se prostě nový.
Za tou hojností stála masová výroba. Roku 1958 vznikl sloučením znárodněných porcelánek národní podnik Karlovarský porcelán, pod který patřilo 18 závodů. V Dubí navíc u cibuláku nahradil ruční malbu ocelotisk a ručně se dolaďovaly jen detaily. Díky tomu šlo vyrábět velké série.
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Nejznámější český dekor nese jméno po omylu. Okraj zdobí stylizované broskve a granátová jablka, která lidem připomínala cibuli, a název už vzoru zůstal. Míšeň kdysi převzala modrý vzor z čínských předloh a v Dubí se cibulák vyrábí od roku 1885.
Cibulák dostal jméno podle stylizovaných broskví a granátových jablek, které lidem připomínaly cibuli. Ilustrační foto. Zdroj: Kristina Bekher / Pexels.
Dekor přitom o ceně hrnku rozhoduje ze všeho nejvíc. Nejvíc se shánějí hrnky s makovicí, s vánočním výjevem a s modrým cibulákem.
Tři věci, které prozradí, jestli je hrnek žádaný
Protože se hrnky vyráběly ve velkém, sběratelskou cenu má jen jejich část. Kupci hledají zachovalé kusy od vyhledávaných porcelánek. Při kontrole doma se zaměřte na tři věci:
Přečtěte si také: Levná káva ze supermarketu chutná hořce? Stačí do ní špetka věci, kterou má doma každý Čech výrobce: kupci nejraději sahají po porcelánu z Lokte a z Dubí, značka na dně: logo porcelánky prozradí, kdo hrnek vyrobil a zhruba kdy, a nápis Czechoslovakia znamená výrobu po roce 1918, stav: otlučená místa, praskliny, setřený obrázek nebo poškozené zlacení cenu výrazně snižují.
Samotné logo známé porcelánky vysokou cenu nezaručí. Největší šanci má hrnek, který spojuje žádaný dekor, dobrého výrobce a pěkný stav. Kousek s prasklinou si spíš nechte pro radost.
Kolik hrnek po babičce vynese
Ještě před lety o tyhle hrnky nikdo nestál. „Před patnácti lety takový hrneček běžně stál na bazaru 20 nebo 5 korun,“ uvedl pro CNN Prima NEWS v září 2026 Petr Horáček, majitel antikvariátu.
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Zachovalé hrnky s oblíbeným dekorem se dnes obvykle nabízejí za několik stovek korun. Podle CNN Prima NEWS ze září 2026 se jeden s makovicí prodal těsně pod 1 000 Kč, což je u jednotlivého kusu spíš horní hranice než běžná cena. Mnohem vyšších částek dosahují v aukcích kompletní soupravy, zvlášť ty od známých návrhářů.
Zachovalé hrnky s oblíbeným dekorem se dnes nabízejí za několik stovek korun, před lety se přitom na bazarech prodávaly za pár korun. Ilustrační foto. Zdroj: Mehmet Akif Acar / Pexels.
Zájem táhnou hlavně lidé kolem 30 až 40 let. Nejspíš v tom hraje roli nostalgie, protože jim hrnek připomíná dětství u babičky nebo maminky.
Skutečnou cenu ukáže ukončená aukce
Ceny starého porcelánu dnes vznikají převážně online. Sběratelé nakupují přes sociální sítě, internetové bazary a aukce. Inzerát i vyvolávací cena na Aukru jsou jen první nabídkou prodávajícího a o skutečné prodejní ceně toho moc neřeknou. Skutečnou hodnotu prozradí ukončené aukce, kde je vidět, za kolik podobný hrnek opravdu odešel.
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Hledejte stejný dekor od stejné porcelánky a porovnávejte i stav. Pozornost si zaslouží také hrnky s logem podniku nebo úřadu. Kusy vyráběné na zakázku pro socialistické podniky a instituce mohou mít sběratelský potenciál, jistou investicí ale nejsou. Než takový hrnek vyhodíte, podívejte se, za kolik se podobné kusy v aukcích skutečně prodaly.
Zdroje: https://cnn.iprima.cz/prodejni-hit-z-ery-socialismu-morna-ho-mate-doma-520022, https://cs.wikipedia.org/wiki/Cibulák, https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovarsk%C3%BD_porcel%C3%A1n, https://www.denik.cz/bydleni/cibulak-porcelan-generaci/, https://www.dotyk.cz/lifestyle/stare-porcelanove-nadobi-sberatele-vykup-cena/, https://energozrouti.cz/clanek/stary-porcelan-sberatelstvi-hrnky-cena, https://www.blesk.cz/clanek/847706