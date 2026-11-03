Švýcarsko přišlo za pět let o pětinu ledovců

Švýcarsko přišlo za pět let o pětinu ledovcůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 03.11.2026 08:00
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