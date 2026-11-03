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Důchodci nesmí v listopadu zapomenout na tuhle 1 povinnost. Kdo ji propásne, zaplatí i 1 000 Kč navíc

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Dennívýzva
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Seniorka na začátku listopadu probírá šuplík s papíry a najde obálku od […]
Důchodci nesmí v listopadu zapomenout na tuhle 1 povinnost. Kdo ji propásne, zaplatí i 1 000 Kč navíc

Důchodci nesmí v listopadu zapomenout na tuhle 1 povinnost. Kdo ji propásne, zaplatí i 1 000 Kč navíc

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 07:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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