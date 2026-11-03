Favoritka StarDance přiznala, že chtěla odejít. Tomášová přitom poráží i Vojtěcha Dyka

Luciana Tomášová se během čtrnácté řady StarDance postupně zařadila mezi nejlépe hodnocené soutěžící. Zatímco na televizních obrazovkách působí při tanci soustředěně a sebejistě, bezprostředně před začátkem vystoupení prožívá podle svých slov výraznou trému. Nervozita je někdy natolik silná, že by nejraději z parketu odešla ještě před spuštěním hudby. Jakmile však zazní první tóny, dokáže nepříjemné pocity potlačit a zaměřit se na připravenou choreografii. Sama přiznává, že jí pomáhá především schopnost soustředit veškerou pozornost na samotný tanec. Během přibližně devadesátivteřinového vystoupení tak dokáže překonat obavy, které ji ještě několik okamžiků předtím provázely.
Její slova ovšem neznamenají, že by skutečně plánovala ze StarDance odstoupit. Mluvila výhradně o pocitech těsně před vystoupením, nikoliv o rozhodnutí soutěž ukončit. Podobné napětí přitom podle jejího vyjádření postupně slábne, protože si na prostředí přímých přenosů zvyká. Rozdíl mezi prvním a čtvrtým soutěžním večerem sama označila za výrazný. S každým dalším vystoupením získává zkušenosti, které jí umožňují lépe zvládat náročné okamžiky před kamerami. Vysoká hodnocení poroty pro ni představují především motivaci k další práci, nikoliv potvrzení, že má vítězství na dosah.
Její taneční partner si všiml neobvyklé schopnosti
Profesionální tanečník Robin Ondráček, který Tomášovou soutěží provází, upozornil na pozoruhodný rozdíl mezi tréninkem a televizním přenosem. Herečka totiž podle jeho zkušeností předvádí své nejlepší výkony právě ve chvíli, kdy nastoupí před porotu a diváky. Při samotném soutěžním vystoupení tak dokáže využít vše, co si během předchozích příprav osvojila, a podat ještě přesvědčivější výkon. Ondráček současně připouští, že takový výsledek nelze automaticky očekávat při každém dalším tanci. Dvojice proto nechce předbíhat ani slibovat nejvyšší možné známky. Jejich cílem zůstává především co nejlépe zvládnout každou novou choreografii.
Tomášová má navíc zkušenosti s pouličními tanečními styly, které se od společenských tanců výrazně liší. Dřívější pohybová průprava jí podle vlastního vyjádření pomáhá zejména při zapamatování choreografie. Neznamená to však, že by automaticky ovládala techniku standardních a latinskoamerických tanců. Tu si musí stejně jako ostatní známé osobnosti osvojovat během soutěžních tréninků. Významnou úlohu proto nadále sehrává Ondráček, který připravuje taneční sestavy a podílí se také na výběru hudebního doprovodu. O konkrétních skladbách spolu oba diskutují, konečné rozhodování však vychází především z požadavků jednotlivých tanců.
V hodnocení předstihla i Vojtěcha Dyka
Dosavadní výsledky ukazují, že se Tomášová vypracovala mezi nejsilnější účastníky letošní řady. Ve čtvrtém soutěžním večeru, který Česká televize odvysílala v sobotu 31. října, získala společně s Ondráčkem za valčík 36 bodů ze 40 možných. Stejného výsledku dosáhli také Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová. Vojtěch Dyk, dlouhodobě považovaný za jednoho z největších favoritů, obdržel za svůj valčík 32 bodů. Tomášová tak Dyka během jediného večera překonala o čtyři body. Po čtyřech kolech má v součtu hodnocení poroty 126 bodů, zatímco Dyk získal 123.
Rozdíl je zajímavý také vzhledem k vývoji předchozích soutěžních večerů. Po třetím kole měl totiž Dyk před Tomášovou náskok jediného bodu. Herečka ho následně nejen dohnala, ale poprvé se dostala před něj i v celkovém bodování poroty. Její rostoucí šance zaznamenaly rovněž sázkové kanceláře, které ji ještě před začátkem soutěže nepovažovaly za hlavní kandidátku na vítězství. V jejich hodnocení však nadále hraje důležitou roli také popularita jednotlivých osobností a předpokládaná podpora publika. Právě divácké hlasování může konečné pořadí výrazně změnit, takže samotné vedení v bodování poroty vítězství nezaručuje.
Ve StarDance zůstává šest soutěžních párů
Čtvrtý večer zároveň znamenal konec pro zpěváka Tomáše Poláka a jeho taneční partnerku Adrianu Maškovou. Za svůj quickstep získali 21 bodů, což bylo nejnižší hodnocení večera, a po započtení diváckých hlasů soutěž opustili. V předchozích kolech vypadli také bývalý tenista Radek Štěpánek a kaskadérka Hana Dvorská, zatímco režisérka Petra Nesvačilová odstoupila kvůli zranění. O vítězství tak nyní usiluje šest zbývajících dvojic. Další přímý přenos je naplánován na sobotu 7. listopadu a závěrečný večer na 12. prosince. Tomášová do pokračování vstoupí jako průběžně nejlépe hodnocená soutěžící poroty, která však sama odmítá označení favoritky.
Použité zdroje: extra.cz, novinky.cz, ceskenoviny.cz