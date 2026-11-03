Pod českými náměstími leží zapomenuté hřbitovy. Nález v Nymburku připomněl, proč se mrtví ukládali do kostnic

Pod dlažbou náměstí leželo něco, co mělo být dávno zapomenuto
Kostelní náměstí v Nymburku patří k místům, kolem kterých se po staletí odehrával běžný život města. Lidé tudy procházeli do kostela, na trh nebo domů. Později zde vznikly inženýrské sítě a moderní povrchy komunikací. Jenže pod dnešní dlažbou se dochovaly pozůstatky mnohem staršího Nymburka.
Při rekonstrukci náměstí v říjnu 2026 dělníci odkryli lidské kosterní ostatky, části historického zdiva a pozůstatky někdejší hřbitovní zdi. Jeden z nálezů je zvlášť zajímavý. Jde o přibližně dvanáctimetrový úsek zdiva, který podle historika Pavla Fojtíka může patřit dávno zaniklé kostnici. Její existence přitom není pouhou domněnkou.
Z archivních pramenů je známo, že se v prostoru někdejšího hřbitova nacházela kostnice doložená ještě roku 1684. Její přesná poloha však dosud nebyla spolehlivě určena. Právě to dává nálezu mimořádný význam. Archeologové možná narazili na stavbu, která byla po staletí známá pouze ze starých písemností. Zatím ovšem nelze s jistotou říci, že odkryté zdivo skutečně patří kostnici. K takovému závěru by bylo potřeba odborně vyhodnotit jeho konstrukci, datování i vztah k okolním archeologickým vrstvám.
Příběh navíc vyvolal spor o způsob provádění stavebních prací. Historik Fojtík upozorňuje, že archeologickým nálezům podle jeho názoru nebyla věnována dostatečná pozornost. Nymburská radnice jeho kritiku odmítá a tvrdí, že postupuje podle zákona a za přítomnosti odborného archeologického dohledu.
Zda při pracích skutečně došlo k neodbornému poškození památek, nelze na základě dosavadních veřejných informací rozhodnout. Objev však připomíná širší a mnohem starší příběh. Ve středověku totiž prostor kolem městského kostela často plnil úplně jinou funkci než dnes.
Středověký hřbitov nebyl na okraji města. Byl přímo uprostřed života
Dnes jsme zvyklí, že hřbitovy tvoří relativně samostatná a často oplocená místa. Mnohé leží mimo historická centra měst a jejich hranice jsou jasně vymezené. Ve středověku byla situace odlišná.
V křesťanské Evropě se pohřebiště často nacházela přímo kolem kostelů. Platilo to ve vesnicích i ve městech, kde se lidé pohybovali mezi tržišti, obytnými domy, kostely a hřbitovními prostory.
Pohřbívání u kostela mělo náboženský význam. Blízkost posvěceného prostoru byla spojována s nadějí na spásu a s představou, že zemřelí zůstávají součástí křesťanského společenství. Některá pohřební místa byla považována za prestižnější než jiná. Významní a zámožní lidé mohli být pohřbeni v kostele nebo na zvlášť ceněných místech v jeho blízkosti. Ostatní obyvatelé nacházeli místo na běžném hřbitově. Ten se však během staletí postupně zaplňoval.
Představme si městský kostel, u něhož se pohřbívá dvě stě nebo tři sta let. Každá generace ukládá své zemřelé do prostoru, jehož rozloha se příliš nemění. Nové hroby se postupně dostávají do blízkosti starších a někdy je také narušují. Ve velkých městech, kde byl každý kus půdy cenný, šlo o zvlášť naléhavý problém. A právě zde se dostáváme ke kostnicím.
Proč se lidské kosti vyzvedávaly z hrobů a ukládaly jinam?
Dnešního člověka může znepokojovat představa, že někdo otevře starý hrob, vyzvedne kosti a přemístí je do společného prostoru. V historickém kontextu to však nemuselo být považováno za zneuctění zemřelého. V mnoha křesťanských komunitách se pohřebiště využívala opakovaně. Pokud se při hloubení nového hrobu narazilo na starší ostatky, mohly být pietně vyzvednuty a přemístěny na jiné místo. Jednou z možností byla právě kostnice, odborně také ossuarium.
Mohlo jít o samostatnou stavbu, podzemní prostor nebo místnost připojenou ke kostelu. V některých případech byly ostatky ukládány do jednoduchých hromad, jindy byly uspořádány podél stěn nebo do zvláštních konstrukcí. Kostnice tak představovala způsob, jak uchovat lidské ostatky a současně uvolnit prostor pro další pohřbívání.
Je důležité zdůraznit, že ne každá kostnice vznikla v důsledku morové epidemie nebo jiné katastrofy. Některé souvisely především s dlouhodobým používáním hřbitova a běžným přemisťováním starších kosterních pozůstatků. Měly však také náboženský a symbolický rozměr.
Kosti připomínaly pomíjivost lidského života a rovnost všech lidí před smrtí. Podobné motivy se v křesťanské kultuře objevovaly v kázáních, umění i pohřebních obřadech. To, co dnes může působit jako ponurá kuriozita, tedy pro tehdejší společnost spojovalo praktické hospodaření s prostorem a náboženské představy o smrti.
Co dokáže archeolog vyčíst z několika lidských kostí?
Lidské kosterní ostatky představují pro archeology a antropology mimořádně cenný zdroj informací. Podle zachovaných částí kostry lze někdy odhadnout věk člověka v době smrti, biologické pohlaví, přibližnou tělesnou výšku nebo některé zdravotní potíže. Kosti mohou nést stopy po zahojených zlomeninách, degenerativních změnách kloubů či určitých infekčních onemocněních.
Zuby zase poskytují informace o vývoji jedince, opotřebení chrupu a některých podmínkách života. Moderní výzkumné metody mohou v určitých případech umožnit také analýzu izotopů, starověké DNA nebo stop choroboplodných organismů. Samotná kost však nevypovídá všechno. Velmi důležité je také místo, kde byla nalezena, její poloha a vztah k ostatním předmětům či vrstvám.
Představme si například dvě lidské lebky. Jedna pochází z neporušeného hrobu, v němž se zachovala celá kostra. Druhá byla nalezena mezi množstvím přemístěných kostí v někdejší kostnici. Obě mohou být antropologicky zajímavé. První ale poskytuje také možnost zkoumat původní podobu pohřbu, polohu těla a vztah k dalším pohřbeným osobám. U druhé mohou být tyto informace už dávno ztracené. Právě proto je pro archeologii zásadní nálezový kontext.
Nejde pouze o to zachránit starý předmět nebo kost. Stejně důležité je zaznamenat, kde přesně se nacházely a jak souvisely s okolním prostředím. Jakmile je tato informace zničena, zpravidla ji už nelze spolehlivě obnovit.
Kostnice v Sedlci pomohla odhalit středověké katastrofy
Význam archeologického kontextu dobře ukazuje výzkum pohřebiště u kostela Všech svatých v Kutné Hoře-Sedlci. Místní kostnice patří k nejznámějším památkám svého druhu v Evropě. Návštěvníci si ji spojují především s neobvyklou výzdobou vytvořenou z lidských kostí. Pro vědce je však důležitá také krajina pohřbívání kolem samotného kostela.
Při archeologických výzkumech v letech 2010 až 2018 byly v prostoru sedleckého pohřebiště odkrývány jednotlivé i hromadné hroby. Právě jejich uspořádání umožnilo zkoumat katastrofické události, které zasáhly české země ve 14. století.
Historické prameny dokládají velký hladomor kolem roku 1318 a pozdější evropskou morovou epidemii v letech 1348 až 1350. Otázkou ale bylo, jak se tyto události skutečně promítly do života obyvatel Kutné Hory a jejího okolí. Výzkumníci proto spojili archeologická pozorování s radiokarbonovým datováním a statistickým modelováním.
Studie zveřejněná v časopise Radiocarbon roku 2025 pracovala s datováním vzorků ze zubů a kostí 86 jedinců. Výsledky umožnily část hromadných hrobů spojit s hladomorem a další pravděpodobně s morovou epidemií.
Neznamená to, že byla u všech zemřelých přímo prokázána konkrétní příčina smrti. Chronologické a archeologické důkazy však ukázaly, že pohřebiště zachycuje následky nejméně dvou významných krizových období.
V roce 2026 výzkumníci představili další výsledky, které podpořily představu, že epidemie černé smrti zasáhla oblast Kutné Hory výrazněji, než naznačovaly některé starší historické interpretace.
Právě to je mimořádně důležité.
Písemné záznamy nemusí každou událost zachycovat stejně podrobně. Hroby ale mohou uchovávat stopy, které umožňují někdejší katastrofy znovu zkoumat.
A bez pečlivého zaznamenání jejich polohy, vzájemného uspořádání a dalších okolností bychom o značnou část těchto informací přišli.
Je lepší staré pohřebiště vykopat, nebo ho nechat pod zemí?
Nález lidských ostatků při stavebních pracích často vyvolává dojem, že správným řešením je okamžitě všechno odkrýt a převézt do muzea. V archeologii však takové pravidlo neplatí.
Výzkum je sám o sobě zásah do historického prostředí. Při vykopávkách archeologové postupně odstraňují vrstvy, které se vytvářely po staletí. Mohou je dokumentovat, fotografovat a analyzovat, ale po jejich odstranění už původní situaci nelze vrátit. Proto je jednou z důležitých zásad památkové péče také zachování archeologických nálezů na původním místě, pokud je to možné a vhodné.
Někdy může být nejlepší, aby historická konstrukce nebo pohřebiště zůstaly bezpečně uložené pod zemí pro budoucí generace. Jindy však stavební práce hrozí nález nenávratně poškodit. V takovém případě může být potřebný záchranný archeologický výzkum.
V České republice mají stavebníci při plánování zásahů do území s archeologickými nálezy příslušné oznamovací povinnosti. Odborná archeologická organizace pak posuzuje potřebný postup. Rozsah práce se může výrazně lišit. Někde postačuje odborný dohled nad výkopem, jinde je nutné podrobnější odkrytí a dokumentace.
Samotné opětovné zasypání nálezu proto automaticky neznamená jeho zničení. Rozhodující je, zda byl nález správně rozpoznán, odborně posouzen a zda zvolený postup odpovídal jeho významu i míře ohrožení. A právě zde se dostáváme zpět k Nymburku.
Proč se v Nymburku vede spor o archeologický dohled
Při opravách Kostelního náměstí se odkryly pozůstatky, které mohou pomoci zpřesnit historii zdejšího pohřebiště. Historik Pavel Fojtík upozorňuje, že místo má mimořádný archeologický význam. Podle jeho názoru měl být proveden podrobnější výzkum a použití těžké techniky mohlo část nálezů poškodit.
Nymburská radnice tato tvrzení odmítá. Její mluvčí Marta Svobodová uvedla, že práce probíhají za archeologického dohledu, nálezy se dokumentují a další postup se projednává s příslušnými institucemi.
Dozorující archeolog podle medializovaných vyjádření rovněž upozornil, že se pracuje v trasách starších inženýrských sítí, kde už mohly být historické vrstvy v minulosti narušeny. Tyto informace je nutné posuzovat společně.
Existence archeologického dohledu sama o sobě nedokazuje, že byla každá situace optimálně zdokumentována. Stejně tak samotné použití stavebních strojů nebo zasypání odkrytých konstrukcí neprokazuje nezákonný či neodborný postup.
Definitivní posouzení by vyžadovalo znalost odborné dokumentace, rozsahu výkopů, charakteru jednotlivých nálezů a rozhodnutí příslušných orgánů. Pro historiky je však důležité něco jiného: pokud zdivo skutečně patří zaniklé kostnici, mohlo by pomoci určit její polohu a podobu. To by byl významný příspěvek k poznání města, jehož historie sahá hluboko do středověku.
Naše města stojí na několika vrstvách minulosti
Když dnes procházíme historickým centrem města, vidíme především jeho současnou podobu. Domy, chodníky, silnice a náměstí vytvářejí prostředí, které považujeme za samozřejmé. Pod jejich povrchem však často leží úplně jiné město.
Někde se zachovaly základy zaniklých domů, jinde staré studny, dílny nebo odpadní jámy. V okolí kostelů mohou archeologové nacházet hroby lidí, kteří zde žili před mnoha generacemi.
Postupem času se měnila podoba ulic i způsob využívání jednotlivých míst. Hřbitovy byly rušeny, budovy bourány a historické vrstvy překrývaly novější stavby. Zemřelí přitom nezmizeli z historie města jen proto, že se změnil povrch náměstí. Jejich ostatky někdy zůstaly v původních hrobech, jindy byly přemístěny do kostnic nebo při pozdější výstavbě narušeny.
Nález v Nymburku tak není zajímavý pouze otázkou, zda archeologové skutečně objevili dávno ztracenou kostnici. Připomíná také něco, co si při každodenním pohybu historickými městy téměř neuvědomujeme. Místa, která dnes patří živým, byla po staletí také prostorem mrtvých.
A když se pod dlažbou objeví několik lidských kostí, nemusí jít jen o pozůstatky dávno zapomenutého pohřbu. Mohou představovat poslední zachovanou stopu člověka, jehož život jinak z dějin úplně zmizel.
Právě proto stojí za to tyto nálezy zkoumat pečlivě. Ne kvůli jejich tajemnosti, ale kvůli příběhům, které z nich ještě dokážeme přečíst.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Český rozhlas – Pod náměstím v Nymburku objevili kostnici. Historik kritizuje postup radnice, 31. října 2026 [2], ČTK / Metro.cz – Při rekonstrukci náměstí v Nymburce se odkryly zřejmě pozůstatky kostnice, 19. října 2026 [3], Novinky.cz – Bagry ohrožují archeologické nálezy v Nymburce, tvrdí historik. Město se brání, 21. října 2026 [4], Národní památkový ústav – Archeologie: záchranný výzkum a odborný dohled [5], Šneberger et al. – Bayesian Modeling of Medieval Plague and Famine Mass Graves from Sedlec–Kutná Hora, Radiocarbon, 2025 [6], Masaryk University – Research Confirms That the Black Death Reached Kutná Hora in the Middle Ages, 10 March 2026 [7], Using Cementochronology to Assess the Seasonality of Catastrophic Events in Medieval Mass Graves, odborná studie [8], img ai generated