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Pod českými náměstími leží zapomenuté hřbitovy. Nález v Nymburku připomněl, proč se mrtví ukládali do kostnic

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Při rekonstrukci náměstí v Nymburku narazili dělníci na lidské kosti a zdivo, které by mohlo patřit dávno zaniklé kostnici. Nález otevřel spor o archeologický výzkum, ale připomněl i zapomenutou podobu českých měst. Místa, kde dnes chodíme po dlažbě, bývala po staletí hřbitovy. Co se stalo s tisíci lidí pohřbenými kolem kostelů a co o nich dnes dokážou zjistit archeologové?
Pod českými náměstími leží zapomenuté hřbitovy. Nález v Nymburku připomněl, proč se mrtví ukládali do kostnic

Pod českými náměstími leží zapomenuté hřbitovy. Nález v Nymburku připomněl, proč se mrtví ukládali do kostnic

Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 03.11.2026 08:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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