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Klimatické dezinformace mění tvář. Už nepopírají oteplování, teď útočí na řešení

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Evropská unie i další státy čelí nové podobě klimatických dezinformací. Ty už nezpochybňují samotnou změnu klimatu, ale útočí na smysl a rychlost protiopatření.
klimatické dezinformace, EU, změna klimatu

klimatické dezinformace, EU, změna klimatu

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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