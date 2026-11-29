Vegas – Montreal 6:2: Karlsson třikrát jinak a najednou druhý v historii klubu
William Karlsson dal první gól v oslabení, druhý v rovnovážném stavu a třetí do prázdné branky. Čtvrtý hattrick kariéry ho s 418 body posunul na druhé místo bodové historie Golden Knights, jeden bod před Jonathana Marchessaulta. První je kapitán Mark Stone, který v sobotu nehrál. Montreal přitom v bitvě o střely vedl 24:20 a Slafkovský s Suzukim ho dvakrát vrátili do hry, jednou na 1:1 a podruhé na 2:3.
Jenže domácí proměnili tři přesilovky, trefili se v nich Connelly, Olofsson a Tomáš Hertl. A když Hertl v 48. minutě zvýšil na 4:2, trvalo jen sedmnáct vteřin, než Karlsson přidal pátý gól. Jakub Dobeš v brance Canadiens chytil 14 z 19 střel. Montreal prohrál počtvrté za sebou a v těch čtyřech zápasech dal dohromady šest gólů. Vegas se naopak zvedlo den po porážce v San José 1:4.
VIDEO Florida – Tampa Bay 1:2: výhra, při které Tampa ztratila Kučerova
Lightning nejhorší sérii sezony, tři porážky po sobě, ukončili, ale klidu jim to nepřineslo. Nikita Kučerov dostal 4:27 před koncem druhé třetiny lehký zásah od Bradyho Tkachuka, krátce šel u středu kluziště k ledu, rychle vstal, střídání dohrál a pak odešel do kabin.
Zda se zranil právě při tom, podle AP nebylo jasné, a zpátky už nepřišel. Skóre otevřel v 17. minutě Gage Goncalves, po přestávce srovnal Carter Verhaeghe a vítězný gól dal ve 34. minutě Sam O'Reilly po přihrávkách Pointa a McDonagha. Andrej Vasilevskij měl práce málo, zastavil 16 ze 17 střel, v pátém zápase po sobě ale nepustil víc než dva góly. Panthers skončila série tří výher a Matthew Tkachuk si porážkou zapsal sedmisté utkání v NHL.
VIDEO Detroit – Nashville 2:3: dvě střely, dva góly a pak obrana náskoku
Nashville vystřelil dvakrát a vedl 2:0. V čase 2:05 našel Forsberg přihrávkou najíždějícího Höglandera a o osmašedesát vteřin později se Wilsbyho střela odrazila od DeBrincatovy hole a Stamkosova kotníku. Třináctý gól sezony tak Stamkosovi spadl do klína, proti Red Wings má i díky němu 46 bodů ve 47 zápasech.
Detroit odpověděl sedmnáct vteřin po první přestávce, když Lucas Raymond projel s pukem z vlastního pásma a trefil se zápěstím. Forsberg ale před koncem druhé třetiny skočil mezi Finnieho a Kaspera, sebral jim puk a vrátil Predators dvougólový náskok. Coppovo snížení 4:07 před sirénou už nestačilo. Domácí stříleli 34krát, hosté 21krát, jenže Justus Annunen vychytal 32 pokusů. Nashville bodoval i ve čtvrtém zápase za sebou.
VIDEO New Jersey – Winnipeg 2:1: Hellebuyck poprvé proti svým a ti ho překonali jedinkrát
Connor Hellebuyck nastoupil poprvé proti Winnipegu, který ho v říjnu poslal do New Jersey, a chytil 30 z 31 střel. Od výměny má bilanci 10-1 a byl vyhlášen první hvězdou. Přijel i druhý aktér stejného obchodu: Nico Daws, jehož Devils v balíku za Hellebuycka pustili, stál v brance Jets a zastavil 28 střel. Rozhodlo se během šestapadesáti vteřin první třetiny.
Nejdřív se trefil Gricjuk z prostoru mezi kruhy, potom Hughesovu přihrávku před branku tečoval do vlastní sítě obránce Samberg. Perfetti po dorážce snížil, v závěru druhé třetiny ale Hellebuyck za posledních 67 vteřin čtyřikrát zasáhl, jednou proti Barronovi z bezprostřední blízkosti. Winnipeg hrál bez Joshe Morrisseyho, který po rozcvičce vypadl ze sestavy. New Jersey vyhrálo počtvrté v řadě.
VIDEO NY Rangers – Calgary 1:0: stý zápas, první gól sezony
Noah Laba čekal na gól od 14. března a v této sezoně se netrefil v pětadvaceti zápasech týmu. Dočkal se při svém stém utkání v NHL. Ve 44. minutě ujel obraně Flames, překonal Dustina Wolfa a víc branek večer nenabídl. Domácí předtím nevyužili čtyři přesilovky a jen za první dvě třetiny čtrnáctkrát minuli branku.
Na druhé straně mohl Joonas Korpisalo slavit první nulu v dresu Rangers a devátou v kariéře, zastavil všech 30 střel, v poslední minutě ještě Nemce a Parekha. Rangers přitom od 9. října chybí Igor Šesterkin, kterého zranění vyřadilo do konce sezony, a v útoku nemohli počítat s Dorofejevem, Perreaultem ani Bjorkstrandem. Doma mají bilanci 10-3, venku 4-8-1. Calgary vyhrálo jediný z posledních šesti zápasů.
VIDEO Pittsburgh – Toronto 3:2 po prodloužení: 41 střel a spása v poslední minutě
Penguins přestříleli Toronto 41:17 a ještě minutu před koncem prohrávali. Sergej Bobrovskij chytal poprvé od 17. listopadu a zastavil 38 střel. Letang sice poslal Pittsburgh do vedení, ale Maple Leafs otočili dvěma přesilovkami, v nichž skórovali Tavares a Raddysh. Pro Tavarese to byl 85. přesilovkový gól v dresu Toronta, tím se v klubové historii dotáhl na Williama Nylandera.
Necelou minutu před sirénou vystřelil Crosby a Tommy Novak puk dotlačil do sítě. V prodloužení zůstal sám před brankou Hendrix Lapierre a po Karlssonově přihrávce 1:25 před koncem rozhodl. Pittsburgh vyhrál dva zápasy po sobě poprvé od října, Artūrs Šilovs se výhry dočkal poprvé od 24. října. Toronto prohrálo dvanáct z posledních patnácti utkání.
VIDEO Carolina – Ottawa 3:2: dvacet vteřin na gól, celý večer na jeho obhajobu
Sebastian Aho skóroval po dvaceti vteřinách, tedy při prvním střídání. Podruhé v sezoně se trefil dřív než v čase 0:30. Deslauriers zvýšil na 2:0, Pinto snížil a Slavin střelou od modré čáry náskok obnovil. Ottawa se přesto vrátila do zápasu, Halliday snížil v polovině třetí třetiny na 2:3. Samuel Ersson v brance Senators chytal poprvé od 19. listopadu, měl 34 zákroků a Carrierův samostatný únik udržel hosty v naději.
V posledních devadesáti vteřinách měl dvě velké šance Pinto, Kočetkov obě zastavil. Obě mužstva se potkala poprvé od jarního prvního kola play off, v němž Hurricanes Ottawu vyřadili cestou za Stanley Cupem. Carolina vyhrála počtvrté za sebou, bodovala v devíti zápasech v řadě a se 43 body vede ligu.
VIDEO St. Louis – Washington 1:4: Capitals se nadechli v nejméně pravděpodobnou chvíli
Blues vyhráli sedm z posledních devíti utkání, Washington šest z předchozích sedmi prohrál. Od první minuty to vypadalo obráceně. Ilja Protas dorazil po 32 vteřinách Fehérváryho střelu, Pavel Bučněvič sice za necelé dvě minuty srovnal, ve druhé třetině ale šli Capitals třikrát dopředu. Dubois využil přesilovku, Beauvillier přidal třetí gól a Jenner 55 vteřin před přestávkou čtvrtý.
Clay Stevenson přitom musel zasáhnout jen čtrnáctkrát, Washington vedl na střely 33:15. Ryan Leonard dvěma asistencemi prodloužil bodovou sérii na osm zápasů. Vítězství má i stinnou stránku: obránce Jakob Chychrun odstoupil v první třetině se zraněním horní části těla a nevrátil se. Adam Jiříček odehrál za St. Louis 13:42.
VIDEO Philadelphia – NY Islanders 1:2: Sorokin má na Flyers recept už třináctkrát
Ilja Sorokin porazil Philadelphii potřinácté v kariéře a žádného jiného soupeře nepřemohl víckrát. Pět z těch výher byla čistá konta a k šestému mu chybělo 3:40, pak se prosadil Cam York. Oba góly hostů padly ve druhé třetině. Maccelli proměnil únik a Brayden Schenn, který dřív za Flyers hrál, dotlačil ve skrumáži Barzalovu přihrávku zpoza branky.
Sorokin měl 21 zákroků, Joseph Woll na druhé straně 24. Flyers se znovu obešli bez Matveje Mičkova. V pátek ho vynechali za porušení týmového pravidla, v sobotu se měl vrátit, ale asi hodinu před začátkem ho lékaři kvůli nemoci poslali domů. Ondřej Palát odehrál za Islanders přesně třináct minut, Dan Vladař seděl na střídačce. Islanders bodovali v devíti z posledních jedenácti zápasů.
VIDEO Dallas – Utah 7:4: slavit měl Benn, večer si vzal Heiskanen
Jamie Benn dostal před zápasem poctu za tisíc bodů v dresu Stars a po devíti minutách otevřel skóre. Nejvýraznějším mužem byl ale obránce Miro Heiskanen s gólem a čtyřmi asistencemi, pět bodů v zápase ještě nikdy neměl. Robertson přidal dva góly a dvě asistence, dvakrát se trefil i Rantanen, pokaždé v přesilovce. Utah přitom vedl 2:1 a po druhém gólu Logana Cooleyho bylo ve 30. minutě 3:3.
Pak Dallas za necelé tři minuty odskočil na 5:3. Dál už rozhodovala statistika, které se těžko vzdoruje: Stars v této sezoně vyhráli všech devět zápasů, v nichž po dvou třetinách vedli, Utah v opačné situaci všech devět prohrál. Jegor Borikov si hostům odnesl aspoň gól při premiéře v NHL. Sedm branek je pro Dallas nejvíc v sezoně. Radek Faksa má asistenci u Bennova úvodního gólu.
VIDEO Colorado – San José 6:3: hattrick Nelsona a konec domácí nedobytnosti
Avalanche doma 207 minut a 16 vteřin neinkasovali, poslední tři zápasy na svém ledě vychytali s nulou, což je klubový rekord. Přerušil to devatenáctiletý Ivar Stenberg a jeho gól hosty nastartoval. Celebrini před koncem druhé třetiny srovnal na 2:2. Ve třetí to ale Colorado vzalo zpátky: Parker Kelly znovu poslal domácí do vedení, Brock Nelson zkompletoval šestý hattrick kariéry a Schwartz s Lehkonenem uzavřeli skóre. Smithův gól na 3:4 držel Sharks naživu jen pět minut.
Nelson má deset bodů za poslední čtyři zápasy, což se mu ve čtrnácti sezonách NHL ještě nepovedlo. Colorado doma porazilo San José počtrnácté za sebou, v klubové historii nemá proti žádnému soupeři delší sérii. Martin Nečas v zápise utkání není.
VIDEO Los Angeles – Anaheim 5:4: Gauthierův rekord přikryl Laferriere
Cutter Gauthier dal dvacátý listopadový gól a vyrovnal rekord NHL za jeden měsíc, zápas si však přivlastnil Alex Laferriere. Gól a tři asistence jsou jeho maximum, navíc ten gól padl kuriózně, oficiální zápis ho vede jako vlastní branku Ducks.
Panarin přidal dva góly a Fiala svůj první v sezoně, po které si kvůli zlomené noze z olympiády musel šestnáct zápasů počkat. Anaheim ve třetí třetině dvakrát snižoval a ve 54. minutě po střele Becketta Senneckeho vyrovnal na 4:4. O devětašedesát vteřin později Moore projel mezi dvěma obránci a našel Haulu, ten rozhodl. Lukáš Dostál zastavil 27 střel a pustil pět gólů včetně té vlastní branky. Na výhru čeká od 24. října, ani ze sedmého zápasu po sobě si ji neodnesl. Anton Forsberg oproti tomu vyhrál poprvé v sezoně.
VIDEO Seattle – Edmonton 2:3 po prodloužení: pět porážek skončilo deset vteřin před šestou
Edmonton prohrál pětkrát za sebou, naposledy v pátek právě se Seattlem, a ještě deset minut před koncem prohrával 0:2. Evans a Wood dali v první třetině góly během necelých dvou a půl minuty. Zpátky Oilers vrátil Connor McDavid šestnáctým gólem sezony a 2:2 zařídil deset vteřin před sirénou Evan Bouchard, jemuž puk proklouzl za Joeyho Daccorda.
V prodloužení se hrálo pouhých dvacet vteřin. McDavid s Bouchardem připravili šanci Draisaitlovi a ten sérii ukončil. Bouchard měl gól a dvě asistence, Devon Levi v brance hostů 19 zákroků. Seattle kromě bodu ztratil i dva útočníky, McMann odešel se zraněním horní části těla, Catton dolní. Edmonton má 40 bodů a Pacifickou divizi vede, což po pěti prohrách v řadě mnoho mužstev říct nemůže.
VIDEO Česká stopa dne
Do hry zasáhlo osm českých hokejistů. Jediný gól dal Tomáš Hertl: v přesilovce zvýšil na 4:2, odehrál 15:39, dvakrát vystřelil a vyhrál 54 procent vhazování, skončil −1. Den předtím asistencí ozdobil devítistý zápas v NHL, v této sezoně má 22 bodů za 11 gólů a 11 asistencí. Radek Faksa asistoval Bennovi, za 12:34 třikrát vystřelil, vyhrál tři čtvrtiny vhazování a byl +2. Byl to jeho třetí bod sezony.
Dvěma brankářům noc nevyšla. Jakub Dobeš chytil ve Vegas 14 z 19 střel a tři góly dostal při oslabení Canadiens, jeho letošní úspěšnost klesla na 85,9 procenta. Lukáš Dostál měl v Los Angeles 27 zákroků z 31 střel, zbylý inkasovaný gól byl vlastní, a jeho sezonní úspěšnost je 85,8 procenta.
Bez bodu zůstali Adam Klapka (Calgary, 11:34, jedna střela, dva hity), Jaroslav Chmelař (Rangers, 11:04, pět hitů), Adam Jiříček (St. Louis, 13:42, dva bloky, dvě trestné minuty) a Ondřej Palát (Islanders, 13:00, jedna střela, tři hity). Karel Vejmelka a Dan Vladař kryli záda kolegům, Martin Nečas, Radko Gudas ani David Jiříček v zápisech nejsou.
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[ 1 ] NHL – gamecenter Montreal–Vegas; [ 2 ] NHL – gamecenter Tampa Bay–Florida; [ 3 ] NHL – gamecenter Nashville–Detroit; [ 4 ] NHL – gamecenter Winnipeg–New Jersey; [ 5 ] NHL – gamecenter Calgary–NY Rangers; [ 6 ] NHL – gamecenter Toronto–Pittsburgh; [ 7 ] NHL – gamecenter Ottawa–Carolina; [ 8 ] NHL – gamecenter Washington–St. Louis; [ 9 ] NHL – gamecenter NY Islanders–Philadelphia; [ 10 ] NHL – gamecenter Utah–Dallas; [ 11 ] NHL – gamecenter San José–Colorado; [ 12 ] NHL – gamecenter Anaheim–Los Angeles; [ 13 ] NHL – gamecenter Edmonton–Seattle; [ 14 ] AP / ESPN – recap Montreal–Vegas; [ 15 ] AP / ESPN – recap Tampa Bay–Florida; [ 16 ] AP / ESPN – recap Nashville–Detroit; [ 17 ] AP / ESPN – recap Winnipeg–New Jersey; [ 18 ] AP / ESPN – recap Calgary–NY Rangers; [ 19 ] AP / ESPN – recap Toronto–Pittsburgh; [ 20 ] AP / ESPN – recap Ottawa–Carolina; [ 21 ] AP / ESPN – recap Washington–St. Louis; [ 22 ] AP / ESPN – recap NY Islanders–Philadelphia; [ 23 ] AP / ESPN – recap Utah–Dallas; [ 24 ] AP / ESPN – recap San José–Colorado; [ 25 ] AP / ESPN – recap Anaheim–Los Angeles; [ 26 ] AP / ESPN – recap Edmonton–Seattle.