Městský dům je vlastně dvojdomem a nachází se na rozhraní tří ulic – Hanačka, Rejskova a Pod Kosířem. Má dva vchody a dvě samostatné části – z ulice Hanačka 2 a Rejskova 15. Dům si nechal postavit pražský rodák a prostějovský stavitel inženýr Václav Souček. Styl české renesance představovaný architektem Antonínem Wiehlem jej učaroval v době studií stavitelství a zeměměřičství v Praze v osmdesátých a na začátku devadesátých let 19. století. Jeho sen se mu nakonec splnil. Jako stavitel se usadil a podnikal v Prostějově. A právě zde se zrovna v tomto stylu opravoval zámek podle návrhu architekta Vladimíra Fischera. Malířskou výzdobu zhotovil akademický malíř Jano Köhler. Václav Souček se s oběma umělci seznámil a svěřil jim svoji stavbu. Dům byl postaven v letech 1901 až 1902. Vlastní stavební práce zajišťoval Václav Souček.
Z typicky renesančních architektonických prvků zde najdeme bosovaná nároží, půlválcové niky zaklenuté plastickou mušlí u vchodu mezi dvěma sloupy s iónskými závitnicemi, vstupní portál s antikizujícími vázami, trojúhelníkový štít s obloučky zakončený žerděmi s malými praporky, opevňovací baštičky s klíčovými střílnami, arkýř, který podpírá herma. Ta představuje hlavu hanácké nevěsty s „pantlékem“. Nad arkýřem ční nevysoká věž končící žerdí s kruhem s vepsaným monogramem stavebníka VS. K tomu patří dvůr oddělený od zahrady ozdobným železným plotem. Právě na zahradní zídce směrem k ulici Pod Kosířem se v minulosti nacházely sochy čtyř oslů hrajících na harfu. Byly zhotoveny sochařem Vladimírem Pleským. Z důvodu poškození byly v roce 1967 sundány a dnes už je zde bohužel nenajdeme.
Součástí objektu je jedinečná fresková a sgrafitová výzdoba od malíře Jano Köhlera. Například fresky s motivy lidských hlav a listoví, květinové ornamenty a trojúhelníkový štít na jižní fasádě s andělem, slunečními hodinami, symbolickým zobrazením ctností a neřestí. Ctnost a radost zde najdeme v postavách manželů Součkových v rozkvetlé zahradě. Mají na sobě antické bílé pláště.
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Dům Hanačka má také zajímavý příběh. Václav a Marie Součkovi měli dvě děti – dceru Ludmilu provdanou za stavebního technika Bohumíra Škrobala a syna Vladimíra, pozdějšího stavitele. Byla to rodina intelektuální a kulturní. Podporovala místní spolky a prostějovské muzeum. Vladimír Souček byl stavebním inženýrem a provozoval stavební firmu, především byl odborníkem na mosty. Byl ale také nadšený hudebník, violoncellista, znalec přírody, geolog a spolupracovník muzea. Vladimír a Růžena Součkovi měli dceru Evu provdanou za docenta stavební mechaniky na Fakultě stavební v Brně Ivo Hrubana. Ludmila Škrobalová byla vynikající amatérská herečka ve spolku Tyl. Škrobalovi bydleli v části domu s vchodem z Rejskovy ulice. Měli syna Dimitrije, pozdějšího vědce v oboru včelařství. Řadu let byl v Prostějově vedoucím včelařské stanice. V „intelektuálním salónu“ Škrobalových i v jejich plumlovské vilce se ve třicátých letech scházely významné osobnosti prostějovské kultury. Častým hostem u nich byl rodinný přítel Jano Köhler. S malířem byli svázáni i rodinnými vazbami. Dimitrij a Libuše Škrobalovi měli děti Janu a Dana. Jana byla manželkou Köhlerova vnuka Jiřího.
Součkův dům byl po roce 1948 znárodněn a vlastníkem se stal bytový podnik města. V šedesátých letech byly sice opraveny bratry Třískovými fresky a sgrafita, ale dům nadále chátral a byl technicky ve velmi špatném stavu. V restituci byl vrácen dceři majitele Evě Hrubanové. Ta se původně chtěla do domu vrátit a nechat jej opravit. Bohužel už to vzhledem k věku nakonec nerealizovala a dožila v Brně. Dům byl prodán soukromému majiteli a kolem roku 2000 byl zdařile rekonstruován. V části z Rejskovy ulice dodnes bydlí potomci rodiny Škrobalovy a i tato část byla rekonstruována. Celý objekt je od roku 1958 nemovitou kulturní památkou.