Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Příští týden v seriálu Ulice prověří rodinné vztahy i nervy v učitelském sboru. Luděk rázně odmítne Vandiny nápady na aktivity mimo domov a Koldovo překvapení pro Lauru skončí konfliktem s Pavlem. Do toho zamíří do školy nová starostka Soňa Čechová a Prokop stráví jednu noc úplně jinde než doma. Luděk odmítá Vandiny plány mimo domov
Vandě (Kristýna Hrušínská) čím dál víc vadí, že se její dny točí výhradně kolem domácnosti, a začne přemýšlet o vlastních aktivitách mimo byt. Luděk (Vasil Fridrich) ale její nápady hned zamítne s tím, že se má starat o jejich dceru a o zbytek se postará on. Právě jeho odmítavý postoj v ní probudí ještě větší nespokojenost. Vanda totiž silně cítí, že její názory a potřeby pro partnera nemají stejnou váhu jako ty jeho, a dochází jí, že chce o vlastním životě rozhodovat sama.
Pavel řeší dceřiny lži kolem Koldy
Napětí zavládne také u Pavla (Petr Stach) doma. Kolda (Petr Komínek) přitom původně myslel věc dobře a nachystal pro Lauru (Anna Marie Fučíková) překvapení, jenže celý nápad dopadl přesně opačně. Pavel díky tomu přišel na to, že mu dcera neříká pravdu o tom, s kým tráví čas, a bez váhání zasáhl. Kolda s Laurou teď musí pošramocenou důvěru nějak spravit.
Starostka Soňa shání informace přes školníka
V učitelském sboru i v ředitelně u Oty Puklického (Filip Rajmont) panuje před návštěvou nové starostky Soni Čechové (Lucie Vondráčková) nervozita. Nikdo ve škole totiž netuší, s čím přesně přijde ani co si pro ně nachystala. Každý ale ví, jaká pověst ji předchází.
Soňa přitom nedorazí jen proto, aby rozdávala špatné novinky. Potřebuje hlavně zjistit, jak to v budově skutečně chodí, a shání spojence, který by jí o vedení školy prozradil podstatné věci. Její pozornost nakonec přitáhne školník Kaštan (Antonín Procházka), z něhož by ráda vytáhla něco užitečného pro své další kroky.
Magda zvažuje zrušení plánované dovolené
Klidné dny nečekají ani Magdu (Veronika Macková), která má za sebou náročný rok a už se těší na chystanou dovolenou. Do jejích plánů ale zasáhne zpráva o blížícím se školním auditu a zpočátku to vypadá, že bez její účasti se škola neobejde. Situace se pak přece jen vyvine příznivěji. Ve škole dostanou na chystání delší lhůtu a kolegové by si se vším poradili i sami. Magda ale bude stát před větší výzvou – a tou je Petr (Jan Dolanský). Ten se totiž rozhodne couvnout a většinu času věnovat založení nové firmy s pomocí Denisy.
Prokopův večer skončí výčitkami po alkoholu
Vlastní pochyby tentokrát doženou Prokopa (Ondřej Studénka). Pořád dokola si v hlavě přemílá, jestli Adrianě (Sandra Nováková) s Klárkou (Stella Polášková) spíš nepřekáží, než aby jim byl k užitku. Nakonec se toho v něm nahromadí tolik, že situaci nezvládne, a jednu noc stráví úplně mimo domov s alkoholem. Ráno ho tak čekají nepříjemné výčitky a kocovina.
Premiérové díly seriálu
můžete sledovat každý všední den v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Ulice).