Dva terče, dva náboje a vichr, který trestal favoritky
Lucie Charvátová měla v sobotu na stojce poslední dva náhradní náboje a před sebou dva nesestřelené terče. Vítr se právě rozfoukal a posílal na trestná kola i favoritky. Češka oba terče srazila a trestnému kolu se vyhnula. „Přijela jsem na střelnici v pravý okamžik, holky přede mnou bojovaly se silným větrem, a pak jsem je viděla na trestném kole. Já to ustála, i když na hraně,“ oddechla si.
Vítězslavu Hornigovi předávala třetí, jen za Norskem a Francií. Byla přitom v sestavě místo Terezy Voborníkové, kterou trenéři postavili do smíšených dvojic, a smíšenou štafetu jela teprve podruhé v kariéře. Jessica Jislová, Charvátová, Hornig a Michal Krčmář nakonec dojeli čtvrtí, necelých 41 sekund za vítězným Norskem. Pro třiatřicetiletou závodnici to byl druhý povedený závod za dva dny na místě, na které se vůbec netěšila.
„Moje méně oblíbené, obzvlášť na podzim“
Před odletem litovala, že se nezačíná v Östersundu. Kontiolahti má podle ní těžký kopec, fouká tam a je tam tma. Jenže v pátečním vytrvalostním závodě dojela desátá, což je její nejlepší výsledek v této disciplíně, i když hned na první ležce dvakrát minula. Dalších patnáct terčů srazila a na lyžích měla sedmý čas celého pole.
„Začínat individuál dvojkou je trošku na prd,“ řekla v cíli. Nic ale nezabalila a do dalších položek šla podle vlastních slov po hlavě. Sama se divila, jak se jí takové riziko na střelnici vyplatilo. O příčku před ní dojela Voborníková a české ženy měly poprvé od března 2024 dvě jména v první desítce závodu Světového poháru. Kouč Jakub Procházka si přitom před sezonou přál jednu závodnici do desítky a další do dvacítky.
Ve sprintu už nikdo nic neopraví
Odvaha, která se jí vyplácela, dnes dostane tvrdší podmínky. Sprint žen na 7,5 km má jen jednu ležku a jednu stojku a každá chyba znamená trestné kolo. Náhradní náboje, které jí v sobotu zachránily stojku, patří jen do štafet. K tomu se přidává nové pravidlo, podle něhož smí závodnice začít sundávat malorážku až nad podložkou. Charvátová za jeho porušení už dostala diskvalifikaci na exhibici v Mnichově a před odletem přiznala, že bude asi potřebovat někoho z týmu, kdo na ni před střelnicí zařve jediné slovo: ruka, nebo řemeny. Startuje s číslem 28, tedy v 16:28:30.
Voborníková jede až s číslem 62 a má k dispozici jinou jistotu. Ve dvou závodech sestřelila na první pokus 39 ze 40 terčů, a to s novou zbraní. Sama ale dodává, že běžecky to ještě není ono, jako na začátku každé sezony. Markéta Davidová, která se k týmu připojí až v lednu, ve Finsku chybí, a tak leží očekávání hlavně na těchto dvou.
Krčmář přijde o svou nejlepší zbraň
Muži startují už ve 13:00 na deseti kilometrech a Michal Krčmář půjde na trať s číslem 16. Veterán, který vstoupil do patnácté sezony ve Světovém poháru, v sobotu utahal v koncovce o devět let mladšího Tommasa Giacomela. „Pár finišů jsem tady ve Finsku za těch 15 let objel, takže už trošku vím, kde být první a odkud vydržím jet naplno,“ usmíval se.
Ve sprintu se ale startuje po půl minutě a jede se proti času, takže soupeře, kterého by mohl v poslední zatáčce přechytračit, vedle sebe mít nemusí. Ve čtvrteční dvacítce po třech střelbách útočil na dobrý výsledek s jedinou chybou, jenže na poslední stojce přidal dvě další a s 38. běžeckým časem klesl na 35. místo. I tak byl jediným z pěti Čechů, kdo bral body. „Bylo to až extrémně profesorské, ale nakonec mi ta taktika nevyšla,“ litoval. Sprint tak řekne, zda štafeta jen schovala potíže mužů, nebo jestli na ni dokáže navázat někdo i sám za sebe.
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[1] Sport.cz – smíšená štafeta v Kontiolahti; [2] Český biatlon – smíšená štafeta čtvrtá; [3] Sport.cz – vytrvalostní závod žen; [4] Český biatlon – dvě Češky v první desítce; [5] Český biatlon – vytrvalostní závod mužů; [6] Český biatlon – smíšené dvojice; [7] Český biatlon – trenéři před Kontiolahti; [8] iSport – Charvátová před sezonou; [9] iSport – nové pravidlo na střelnici; [10] iSport – Voborníková a nová zbraň; [11] IBU – startovní listina sprintu žen; [12] IBU – startovní listina sprintu mužů.