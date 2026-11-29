Na Prime Video už můžete absolvovat maraton osmidílné první řady seriálu Blade Runner 2099, který pokračuje v příběhu slavné sci-fi ságy padesát let po událostech druhého filmu Denise Villeneuvea. V hlavních rolích se představují Michelle Yeoh a Hunter Schafer a pro české publikum má novinka mimořádný rozměr také díky rozsáhlé tuzemské produkci.
Půlstoletí po událostech Blade Runnera 2049 se Los Angeles znovu proměnilo v dystopickou metropoli, tentokrát ovšem s radikálně převráceným společenským řádem. Replikanti zvítězili ve válce s lidmi a převzali kontrolu nad světem, zatímco jejich někdejší tvůrci nyní utvářejí společenskou spodinu. Do tohoto prostředí vstupuje Cora v podání Hunter Schafer, uprchlice, která se v zoufalé snaze uniknout vlastní minulosti vydává za replikantku a proniká do policejního sboru. Tam se setká s Olwen (Yeoh), replikantkou a zkušenou „Blade Runnerkou“, jíž zbývá jen několik dní života. Společně se vydávají po stopě uprchlého kolegy a postupně odhalují tajemství, které může otřást křehkým uspořádáním nové společnosti. Zatímco předchozí filmy zkoumaly, co nás odlišuje od umělých bytostí, seriál obrací perspektivu a ptá se, jak by vypadal svět, v němž lidé ztratili nadvládu nad vlastními výtvory.
Tvůrkyně a showrunnerka Silka Luisa, která stojí například za seriálem Dívka, která se třpytila, se nechtěla tolik zabývat samotnou válkou mezi lidmi a replikanty jako spíš tím, co nastane po jejím skončení. Zajímalo ji, jak se promění společnost, když se dosavadní utlačovaní dostanou k moci a své dřívější pány drží v podřízenosti. Výsledkem je příběh dvou osamělých žen, které se navzdory rozdílnému původu a počáteční nedůvěře postupně sblíží. Michelle Yeoh, držitelka Oscara za Všechno, všude, najednou, a Hunter Schafer z Euforie tak navazují na tradici neotřelých „buddy“ dvojic předchozích filmů, tentokrát ovšem v ženském a intimnějším podání. Luisa zachovává také charakteristické ingredience celé značky: detektivní noir, melancholii, otázky paměti a lidskosti i prostor pro pomalé budování atmosféry. Mezi výkonnými producenty navíc nechybí Ridley Scott, režisér původního filmu z roku 1982, jehož vizuální a tematický odkaz zůstává pro celý projekt (a dystopický žánr) zásadní.
Pro české publikum má seriál ještě jeden mimořádný rozměr. Natáčení v našich krajinách probíhalo od léta 2024 do dubna 2025 celkem 114 dní a produkce zde utratila zhruba 1,8 miliardy korun. Na Barrandově strávil štáb 73 natáčecích dní, využil ale také pražská studia Jordan, kostel sv. Gabriela, industriální areál KOH-I-NOOR, stanici metra Háje nebo hornický skanzen Mayrau u Kladna. Kamery zamířily rovněž do Mělníka, Jablonce nad Nisou, Vraného nad Vltavou a k vodní nádrži Slapy. Na podobě futuristického Los Angeles se podílely stovky českých profesionálů a rozsáhlá výprava zahrnovala přes sto dekorací v ateliérech i na skutečných lokacích. Nešlo tedy jen o digitální přemalování známých pražských zákoutí, ale o mimořádně rozsáhlou zahraniční produkci, která tuzemskému filmovému průmyslu přinesla jednu z největších zakázek posledních dekád.
První recenze naznačují, že Blade Runner 2099 sice nedosahuje kvalit svých filmových předchůdců, rozhodně však nejde o pouhé louhování. Kritici oceňují především vizuální stránku, propracovanou výpravu a schopnost rozšiřovat známý svět o nové společenské a myšlenkové vrstvy. Magazín Variety vyzdvihuje, že Hunter Schafer a Michelle Yeoh dávají známým motivům svěží tvář, a podle serveru The Verge seriál odkrývá dosud jen naznačené stránky tohoto univerza. Pochvaly se dočkala konkrétně Schafer, která podle některých recenzentů přesvědčivě obstála v náročné akční roli, zatímco The Guardian vyzdvihuje působivou neonovou estetiku, znepokojivé scenérie a zachování melancholické atmosféry předlohy.
Výhrady se soustředí hlavně na rozvláčné tempo, místy překombinovanou zápletku a skutečnost, že osm epizod ne vždy dokáže svůj prostor smysluplně využít. Přesto se zdá, že seriál dokáže fanouškům nabídnout dostatek důvodů k návratu do světa, v němž se hranice mezi člověkem a strojem znovu rozostřují. Všech osm epizod je na Prime Video dostupných od 25. listopadu.
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zdroje: Prime Video, Rotten Tomatoes