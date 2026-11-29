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Černý nebo šedý kabát nemusí působit jednotvárně. Výrazná šála promění celé zimní oblečení
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Zimní šatník mnoha žen tvoří především černé, šedé a tmavě modré kabáty. Jejich praktickou výhodou je snadné kombinování, po několika týdnech však mohou působit jednotvárně. Jednoduchým způsobem, jak jejich vzhled změnit, je výraznější šála. Letos se pozornost soustředí mimo jiné na červené, fialové a zelené odstíny.
Černý nebo šedý kabát nemusí působit jednotvárně. Výrazná šála promění celé zimní oblečeníZdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 29.11.2026 09:00
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